Hatalmas projektor a Puskás Aréna, ami a magyar zászlót vetíti az égre

Csütörtökön hivatalosan is felavatták, péntek este nyitómeccset játszottak (Magyarország – Uruguay: 1:2) az egykori Népstadion helyén 2017 és 2019 között fölépített, 67 ezer szurkoló befogadására képes Puskás Aréna futballstadionban. A 10 ezer tonna acél, 12 ezer köbméter vasbeton, 26 kilométer fúrt cölöp felhasználásával épült sportlétesítmény jóval nagyobb lett, mint elődje: 54 méteres magasságával húsz métert ver a régi Puskás Ferenc Stadionra, amivel – mint ahogy azt a 444 is megfogalmazta – átrajzolta Budapest látképét.

A hivatalos stadionavató és a nyitómeccs apropóján raktuk össze az alábbi válogatást a város több pontjáról készített, friss és korábbi képeinkből, hogy képet kapjunk róla, valóban gyökeresen megváltoztatta-e a főváros panorámáját az új stadion. Hogy ez mennyire van így, azt döntse el ki-ki maga, mi csak egy érdekességre hívnánk fel a figyelmet: a Puskás Aréna kivilágítva az egyik legnagyobb esti fényforrás lett, nála csak a parlament okoz durvább fényszennyezést a pesti éjszakában. Mivel a stadion díszkivilágítása többféle színt is felvonultat váltakozva, az égre vetített fény is többszínű, nem csak fehér vagy narancs. Aki huzamosabb ideig, kellő távolságból figyeli este az épületet, felhős ég esetén azt láthatja, hogy amikor a magyar nemzeti lobogó színeivel van kivilágítva a "Puskás Projektor", akkor fölötte az ég is magyar trikolórba borul. Nem biztos, hogy ez az építtetők eredeti szándéka szerint van így, de kétségkívül látványos eleme lett a stadionnak.

2019. január 22-i légi fotó a még építés alatt álló stadionról, aminek tömbje jócskán kiemelkedik Budapest házai közül. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Április 9-i fotó a Gellért-hegyről, a város fölé magasodó stadion bal oldalán ekkor még javában folytak a munkák. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy szürke novemberi reggelen ennyi látszik az új stadionból a Gellért-hegy lábáról nézve. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az őszi reggel ködébe vész. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

November 14., csütörtök este, a válogatott edzést tart a stadionban, ami díszkivilágításban tündököl az Egressy út végén. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Hosszú záridővel készült felvétel a többféle színben játszó stadionról. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Bevilágítja az éjszakát. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Danubius Hotel Arena szálló legfölső szintjéről készült a kép, jobbra a Papp László Sportaréna tömbje. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ez a kép teleobjektívvel készült a Budai Várból. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A pesti oldal képének új eleme. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A fővárosi panoráma kiemelkedő új eleme. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Fotós közhely: a régi és az új, avagy a nyitómeccs eredményének ismeretében: vigadó és sirató. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Korona az Intercontinental szállón. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Trikolórban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A turistáknak valószínűleg föl se tűnik. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A díszkivilágítás színeit az alacsony felhőkre vetíti, így jelenhetnek meg a magyar zászló színei a stadion fölött az égen. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Gellért-hegyről nézve. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Este, kivilágítva a város egyik legfényesebb objektuma. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Új városképi elem, majd megszokjuk. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Akár szelfizni is lehet vele. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)