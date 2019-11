Kalmár Zsolt bokáját törte a nyitómeccsen

A Magyarország-Uruguay (1-2) felkészülési meccsen Kalmár Zsoltot a 83. percben kellett lecserélni, fájdalmas arccal feküdt a hordágyon, elsőre is így tűnt, nagyobb a baj.

A hazai szövetség közölte a diagnózist, a dunaszerdahelyi középpályásnak eltörött a bokája, felépülése hónapokat vesz igénybe.

A keddi Wales elleni kulcsfontosságú Eb-selejtezőn így várhatóan az MTK-s Pátkai Máté játszik, róla beszélt is Marco Rossi szövetségi kapitány közvetlenül a meccs után, hogy remek fizikai állapotban van, péntek este nem is akarta becserélni. Nagy Ádámot viszont ki akarta próbálni, mert őt a Bristol City úgy állította be a múlt vasárnapi bajnokira, hogy előtte csak egyszer edzett a csapatával.

A 24 éves Kalmár októberben épült fel sérüléséből, az előző fordulóban gólt is lőtt, és a forduló válogatottjába is bekerült.

Kedden Wales ellen csak a győzelem segít a magyar válogatotton, hogy a júniusi Európa-bajnokságon is játszhasson a Puskás Arénában. Ha nem sikerül, akkor a márciusi Nemzetek Ligája playoffból juthatunk ki.