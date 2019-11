Ha nem nyerünk Walesben, Izraelbe kell mennünk

"A jövőnkért játszunk kedden"

- nyomatékosította a magyar válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs rögtön az Uruguay elleni (1-2) meccs után. Nem volt olyan magyar játékos, aki a felemelő hangulat mellett nem tért volna ki önmagától arra, hogy kedden kulcsfontosságú meccs jön Cardiffban.

Ha a magyar válogatott nyer Walesben, akkor hazai pályán játszhat legalább két Eb-meccset a Puskás Arénában, ahol a péntekinél is sokkal nagyszerűbb hangulat várható jövőre a téthelyzet miatt. Szalai Ádám csatlakozott Dzsudzsák szavaihoz, amikor azt mondta, tudják, mi a dolguk. Kutyakötelességük, hogy ezt elérjék. Mert látják, a péntek is csak alátámasztotta, mennyire ki vannak éhezve a magyar drukkerek a sikerre, a jó focira.

A péntek esti eredmények meglepetés nélkül alakultak, és azt most már tudjuk, ha nem jön össze a győzelem, akkor a Nemzetek Ligájában, vagyis a vigaszágon kapunk legalább egy meccset március 26-án. Úgy alakultak a meccsek, hogy nem csúszhatunk ki.

Jelen állás szerint ezt a meccset Izraelben játsszuk.

Utána pedig a Izland-Románia győztese vár az Izrael-Magyarország győztesére március 31-én, és azt az UEFA majd pénteken fogja sorsolással eldönteni, melyik fél lesz a házigazda. Nagyon nem mindegy, hogy 65 ezres hazai meccsen játszunk-e vagy esetleg Bukarestben vagy Reykjavikban.

Mivel még négy nap hátra van a selejtezőkből, a csoportok sorrendje akár naponta is változhat, ami hatással van a Nemzetek Ligája sorrendre is. Ezért hangsúlyozzuk, hogy ez a pillanatnyi állás. De gyorsan tegyük hozzá, jó esély van arra is, hogy így maradjon.