Egy újabb csavar, 4 Eb-ösvény áll Magyarország előtt

Mintha nem lett volna eléggé bonyolult a Nemzetek Ligája rájátszásának lebonyolítása, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) még egy fordulatot belevitt.

Eddig úgy látszott, hogy egyszerű feltöltés lesz, és a Nemzetek Ligájában elfoglalt abszolút helyezések alapján alakulnak ki a párok. Ebben Magyarország a 31. helyen végzett, ami arra jogosítja, hogy a rájátszásban részt vehessen.

Most azonban kiderült - olvasónk, Fülöp Ákos hívta fel rá a figyelmünket -, a pénteki svájci sorsolás sokkal összetettebb lesz ennél. Nemcsak azt döntik el, hogy az egyes divíziók csapatai hol játsszák a döntőt, hanem azt is, hogy a C divízió 7 csapata (skót, norvég, szerb, bolgár, izraeli, magyar, román) közül melyik maradhat a saját ligájában, és melyiknek kell az A-ba mennie, az ott egyedül bentmaradó Izlandhoz. A portugálok is ott ragadhatnak, ha nem nyernek Luxemburgban a vasárnap 15 órakor kezdődő meccsen, de erre kevés az esély.

Négy éve egyszerű pótselejtező volt, akkor megkaptuk a norvégokat.

Nem untatnánk senkit a további száraz szabályismertetéssel, mert a lényeg úgyis az, milyen párosítások jöhetnek ki majd a március végi meccseken.

Ebben a táblázatban remekül látszik, mi lesz, ha Magyarország maradhat a C divízióban, és az is látszik, mi lesz, ha más országok kapják meg a fennmaradó helyet. Nincs olyan opció, hogy az elődöntőt (mindkét elődöntőt egy időpontban játsszák) hazai pályán játszhassuk, a döntő ellenben már lehet, hogy itthon lesz, de erről a sorsolás fog határozni. A többi szereplővel most nem is foglalkoznánk, elég csak a mieinkkel foglalkozni.

A sorsolás a C-ben tartja Elődöntő 1 (márc. 26) Elődöntő 2 (március 26) Finálé, március 31 Magyarország Skócia-Magyarország Norvégia-Szerbia Sorsolással döntik el a helyszínt Izrael Izland-Románia Bulgária-Magyarország Sorsolással döntik el a helyszínt Románia Izland-Magyarország Bulgária-Izrael Sorsolással döntik el a helyszínt Bulgária Izland-Románia Izrael-Magyarország Sorsolással döntik el a helyszínt

Szóval, ez a jelenlegi állás, ezt még a portugálok összezavarhatják egy váratlan eredménnyel.

Sőt, akár még az UEFA is összezavarhatja, ha esetleg kizárja a bolgárokat vagy a románokat, ha azok az utolsó fordulóban is újra balhéznak. (Az UEFA még párosítást kizáró határozatot is hozhat.)

Mindenesetre egyelőre ebből a négy variációból lehet választani. Egy idegenbeli bolgár meccs után egy hazai Izland lenne talán a legkedvezőbb. Míg a skótok bravúrszámba menő legyőzése után Belgrádba menni a legrosszabb.

Sokszor visszajutunk még kedd estig az alaptételhez:

nyerni kell Walesben, és akkor a Nemzetek Ligája bennünket már csak minimális mértékben izgat.

A már kijutott 16 ország: Anglia, Csehország, Ukrajna, Németország, Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Ausztria, Franciaország, Törökország, Belgium, Oroszország, Olaszország, Finnország.

A D divízió párosításai: Grúzia-Fehéroroszország, Macedónia-Koszovó

A győztesek március 31-én dönthetik el, melyik válogatott csatlakozhat a 24 fős Eb-mezőnyhöz. Ez volt az UEFA eredeti terve, hogy a gyengébb nemzetek közül is egy lehessen ott a tornán.