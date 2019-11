Méghozzá Conwyban, a kikötőnél. A 16. században épült, és 1900-ig laktak is benne. Utoljára egy 190 centinél is magasabb halász élt benne, aki ugyan teljesen felegyenesedve nem is fért be, mégis erőszakkal kellett kitenni a hálóját szűrét, miután a hivatal emberi tartózkodásra alkalmatlannak ítélte az épületet. A ház most az ő leszármazottaié, aki arra jár, 1 font ellenében bekukkanthat.