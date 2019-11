Wales 2-0-ra verte Magyarországot, mehet az Eb-re

Magyarország az utóbbi évek két legnagyobb bravúrjával, a vb-ezüstérmes Horvátország (2-1) valamint a sorsolás előtt a második kalapból érkező Wales legyőzésével (1-0) az utolsó, nyolcadik forduló előtt még továbbjutó helyen áll selejtező csoportjában.

Hogy a két bravúrnak legyen értéke, kellett egy harmadik, egy walesi győzelem. 34 éve nem sikerült azonban legyőzni idegenben a magyarnál magasabban jegyzett válogatottat. Most sem, de haladunk sorjában.

A szövetségi kapitány, Marco Rossi magyar sállal a nyakában várta a meccset. Az volt az alapötlete, hogy Dzsudzsák Balázs majd helyenként középre húzódva zavart okoz, így viszont a bal oldali védekezést elsősorban Nagy Zsoltnak kellett volna megoldania, és a felcsúti bekknek ez nagy terhet jelentett.

10 Galéria: Wales - Magyarország 2-0 EB-selejtező Fotó: Huszti István / Index

Ahogy lehetett várni, a magyar válogatottba visszatért a szeptemberben és októberben sérüléssel bajlódó Nagy Ádám és Pátkai Máté is. Rendkívül fontos szerep hárult rájuk, mert tőlük vártuk az ellenfél támadásainak megszűrését, egyben a mieink építését.

Az eseménytelen első tíz percben Nagy Zsolt határozottságát, kemény belépőin kívül nem volt extra esemény, a 13. percben labdát veszítettünk, Wales végigvitte a kapu előteréig, a közönség már felállt a helyéről, amikor Bale a tizenhatoson belül a bal lábára tette a labdát, de a csavarása gyenge volt, Gulácsi könnyen ölelte a mellkasára a labdát.

Gareth Bale második megmozdulása viszont tökéletesre sikeredett, és a gól sem maradt el.

Ha az első 10 percben nem is volt veszély, és nem kaptunk letámadást, az ellenfél első valamire való támadása rögtön eredményes lett. Robertstől kapott jó indítást, hibátlanul adta középre, Ramsey pedig Nagy Ádám és Baráth Botond között érkezett, és zavartalanul fejelhetett hat méterről Gulácsi kapujába.

Nagy Zsolt a gól előtt fentragadt a középpályán, Langnak kellett középről kilépni a helyére. Bale miután visszavette a labdát egy csellel, nem volt esélye, hogy szerelje vagy közbelépjen. A Real Madrid szélsőjének bőven volt ideje, hogy pontosan tegye be a labdát. A Juventusban futballozó gólszerző elégelte meg elsőként az ünneplést, és sürgette a társait, hogy menjenek vissza a saját térfelükre.

A 29. percben Szoboszlai kapott egy hosszú indítást Baráthtól, elindult vele egyedül a kapu felé, ketten összezártak előtte, és a tizenhatoson belül ütközve leszerelték, Hatigan játékvezető továbbot intett. A kontrából Bale futott el ismét a jobb szélen, most jobbal is adott be, a középen érkező Moore fejese hat méterről azonban jócskán mellément.

A 33. percben órási magyar helyzet maradt ki.

Szalai nagyszerűen készítette le fejjel a labdát az érkező Szoboszlainak, aki ballal 10 méterről lőtt, Hennessey azonban védett, de a kipattanó Sallai elé került, aki jobbal a rövid sarokba akart lőni, de a kapus ismét a helyén volt, és nagy bravúrral kiütötte a labdát a Crystal Palace cserekapusa, majd az újabb ismétlést már megelőzve rávetődött.

Akkor még nem tudtuk, bár sejtettük, hogy ennél nagyobb magyar helyzet nem lesz.

A második félidő után gyorsan eldőlt a meccs, egyúttal a továbbjutás is. Davies bal oldali szabadrúgása után Moore estében továbbhúzta a labdát, Pátkai és Mepham között elsuhant, így viszont az ötös sarkán álló Ramsey senkitől sem zavartatva megszelídítette, és Gulácsi felett a léc alá vágta. Először duplázott a válogatottban.

Két perc sem telt el, amikor veszélyes helyről kapott szabadrúgást Wales, Bale állt a labda mögé, a közönség egy része már gólt kiáltott, de pár centivel a léc mellett ment el a labda.

A 28 éves Ramsey olyan kedvvel játszott, hogy egyszer dekázva, nagy lendülettel indult meg a kapu felé, de nem lőtte rá, hanem kifordította oldalra, de végül abból nem lett komoly támadás. A harmadik gólját is megszerezhette volna, egy kavarodás után nagy erővel lőtt, de akkor Gulácsi lábbal védett.

A 60. percben Marco Rossi Nagy Ádám helyére Kovács Istvánt küldte be a támadásokat erősítendő. Egy felesleges sárga lapon - Ampadut rúgta fel - kívül veszélyt nem teremtett. Az utolsó negyedórában sem volt sok esemény, a legvégén a lelkes hazai szurkolók ünnepelték a csapatukat.

10 Galéria: Wales - Magyarország 2-0 EB-selejtező Fotó: Huszti István / Index

A csapatból Lovrencsics Gergőt viselte meg leginkább a vereség, a gyepen ülve küszködött a könnyeivel, előbb a csapattársai, majd a Lipcse védője, Ampadu kezdte vigasztalni.

Ryan Giggs játékosként nem jutott ki Eb-re, edzőként igen, mindjárt az első feladatát jól oldotta meg.

Magyarországnak marad a Nemzetek Ligája. Pénteken fog majd kiderülni, melyik ágra kerülünk a négyből. Skócia, Izrael, Izland és Bulgária jöhet elsőre. Egy biztos, az első meccset idegenben kezdjük, egy győzelem után viszont akár a Puskás Arénában is pályára léphet a csapat.

A csoport harmadik helyén végző Szlovákia is a Nemzetek Ligájából próbálhatja meg kivívni az Eb-részvételt, őket a B divízióba sorolták be Boszniával, Írország és Észak-Írországgal együtt.

stat

(Borítókép: Huszti István / Index)