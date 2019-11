De akár ide kerülhet a világbajnok francia és a címvédő Portugália. Még egy közös meccsre is van esély. Kialakult majdnem teljes Eb-csoport is már.

A magyar labdarúgó-válogatott egyenes ágon nem tudott kijutni a 2020-as Európa-bajnokságra, péntek délben négy opcióból kap egyet a Nyonban tartott sorsoláson. Két győztes meccsel kivívható az Eb-részvétel a vigaszágon. A vigaszág kifejezést Csányi Sándor MLSZ-elnök használta, amikor úgy nyilatkozott, hogy 51-49 a kijutási arányunk a csoportellenfeleinkkel szemben. A 60-40-es jóslatot sem tartotta irreálisnak, mindez nem igazolódott, most már a negyvenre kellene koncentrálni.

A hagyományos pótselejtezőt felváltó NL-playoffban egy kicsit bonyolultabb a helyzet.

A pótselejtezőben a norvégok elleni párharcot kellett megnyerni, most azonban más a lebonyolítás, a nehézség pedig: öt napon belül két helyszínen, két országgal szemben kell helytállni. Ha a sorsolás úgy hozza, kétszer kell idegenbe menni. Nekünk azonban már ez is ajándék, mert egy görög öngól adta meg legalább ezt az esélyt a Nemzetek Ligájában.

Aggasztó: legutóbbi három idegenbeli tétmeccsünkön gólra sem futotta, Szlovákiában, Horvátországban és Walesben is csak a vereség mértéke volt a kérdéses. A két novemberi vereségünk bizonyára lejjebb tol majd bennünket a világranglistán az 50. pozícióból, de most még ezzel érdemes számolni. Ezt is végignéztük a többieknél.

A sorsolás a C-ben tartja Elődöntő 1, március 26. Elődöntő 2, március 26. Finálé, március 31. Magyarország Skócia–Magyarország Norvégia–Szerbia Sorsolással döntik el a helyszínt Izrael Izland–Románia Bulgária–Magyarország Sorsolással döntik el a helyszínt Románia Izland–Magyarország Bulgária–Izrael Sorsolással döntik el a helyszínt Bulgária Izland–Románia Izrael–Magyarország Sorsolással döntik el a helyszínt

Ez a táblázat a mérvadó, most csak magunkkal foglalkozzunk, a B és a D divízió kevésbé érdekes.

Itt az első négy lehetséges ellenfél: Izland, Izrael, Bulgária, Skócia.

Izland – 40. a világranglistán

A négy ellenfélből Izland látszik a legerősebbnek, nemcsak a 2016-os Eb-n voltak ott, hanem az előző világbajnokságon is. A legjobbjaik már öregednek, de még így is veszélyesek, őket a selejtezőben csak a világbajnok franciák verték meg hazai pályán, 1-0-ra Giroud tizenegyesével.

A törököket legyőzték Reykjavíkban, idegenben 0-0-t játszottak ellenük. Gylfi Sigurdsson még mindig a legjobbjuk, igaz, most már nem a Tottenhamben, hanem az Evertonban játszik. Tele vannak topligás játékosokkal, akik jól bírják a tétet, fizikailag nagyon erős csapat, amelyiknek az utolsó pillanatig van elképzelése a játékról.

A legutóbbi Európa-bajnokságon találkozott a két ország, akkor 1-1 lett, de az utolsó percben volt egy megpattanó szabadrúgás, amikor Király Gábor már verve volt, de a labda a kapu mellé gurult. Izland akkor Angliát kiütve jutott el a legjobb nyolcig.

Izland sokkal esélyesebb nálunk. Nemcsak nálunk, hanem bármelyik más csapattal szemben is. Különösen hazai pályán, műfüvön, nagy szélben veszélyesek, tényleg előnyt jelentenek a hazai körülmények.

Döntő: a Bulgária–Izrael párharc győztese már felüdülés lenne. Lejjebb majd róluk is lesz szó.

Skócia – 53. a világranglistán

Brutálisan erős csoportban érték el a harmadik helyet, a belgák és az oroszok is átszaladtak rajtuk. A belgáknak gólt sem tudtak rúgni (0-4, 0-2), az oroszoktól is kaptak idegenben egy négyest, hazai pályán egy öngóllal veszítettek ellenük. A ciprusiakat azért megverték, Kazahsztánban azonban beleszaladtak egy hármasba, sőt a kazahok kedden is rájuk ijesztettek, de a skótok az első félidei 0-1 után fordítani tudtak a Hampden parkban, amelyikben szintén lesznek Eb-meccsek. Őket is motiválja tehát, hogy hazai pályán játszhatnak, ha átlépnek az elődöntőn, és még utána is nyernek egyet.

Fotó: Russell Cheyne / Reuters

Premier League-ben szereplő játékosaik vannak, emellett a Celtic az Európa Liga csoportkörében érdekelt.

A skótok hajszállal esélyesebbek nálunk.

Döntő: A legkeményebb döntő ezen az ágon várna a csapatra, mert Norvégiában ugyan sikerült legutóbb nyerni, de hogy háromszor egymás után legyőzzünk egy nemzetet, az már komoly bravúr. Szerbiában nyerni pedig a nálunk sokkal jobban jegyzett futballkultúráknak sem gyakran sikerül. A szerbek az előző Eb-n nem voltak ott, a vb-re viszont simán kijutottak.

Izrael – 89. a világranglistán

Az izraeli válogatott tartósan rossz passzban van, két éve a 98. helyen álltak. Az osztrák legenda, Andy Herzog nem csinált csodát. Tíz éve voltak még a huszadik hely környékén is.

Izrael csak ötödik lett a csoportjában, Lengyelország és Ausztria jutott ki előlük, de a szlovénok és a macedónok is megelőzték őket.

Hazai pályán Ausztriát megverték (4-2), Szlovéniát és Macedóniát már nem (1-1 egyaránt) a lengyelektől pedig akkor is kikaptak (1-2), amikor a lengyeleknek már nem volt tétje a meccsnek. A Nemzetek Ligájában a skótokkal voltak egy csoportban, de a skótok mögé futottak be.

Lehetséges, hogy egy kapitányváltás segítene rajtuk, mert játékosaik vannak, a Kínában futballozó Eran Zahavi az egyik legeredményesebb játékos volt a selejtezőben. 11 gólt lőtt, Harry Kane csak eggyel előzte meg. Dabourt a Sevilla igazolta le, de nem sokszor került a pályára. A spanyol bajnokságban egyszer sem, az Európa Ligában négyszer bevetették, két gólt is lőtt.

50-50 lenne az esélyünk, bár márciusig még nagyon sok minden változhat.

Döntő: Ennek a párharcnak a győztese az Izland–Románia győztesével találkozik, nagyon nem mindegy, hogy melyik ország a pályaválasztó. Bukarestben 1952 óta nem nyertünk tétmeccset (de barátságosat is 1958-ben utoljára). És Izland is veszélyesebb otthon, mint idegenben, illetve a mieink hazai pályán lényegesen jobbak, mintha vendégségbe kell menni.

Bulgária – 61. a világranglistán

A bolgár foci sem mostanában éli a legszebb napjait, bár ők 2011-ben is mélypontra kerültek, akkor a 81. helyen álltak a rangsorban. Pillanatnyilag azt is nehéz lenne megmondani, ki a legjobb bolgár játékos.

Az Eb-selejtezőben korán elveszítették az esélyüket a továbbjutásra, egyetlen győzelmüket az utolsó fordulóban érték el, a már kijutott csehekkel szemben – zárt kapuk mögött – nyertek 1-0-ra. Bozsikov lőtte a gólt, de a Slovan védőjének csak hasonló hangzású a neve, mint a csodagyerek Bozsinovnak.

Talán a Rosztov játékosa, Ivelin Popov a csapat legjobb játékosa. A Ludogorec honosított brazilja, Marcelinho is szokott játszani a válogatottban, noha már 35 éves. Kétszer volt eddig eredményes, de még 2016-ban.

A legjobbjait nem nélkülöző magyar csapatnak ez a párharc lenne a legkedvezőbb. Pláne, ha a rasszizmus miatti büntetés még erre a párharcra is érvényes, és nem lehetnek hazai nézők a meccsen.

Döntő: Ennek a párharcnak a győztese szintén az Izland–Románia győztesével találkozik, csak elismételhetjük, amit feljebb írtunk.

(Borítókép: Baráth Botond a Wales - Magyarország EB selejtező elvesztése után Cardiffban 2019. november 19-én. Fotó: Huszti István / Index)