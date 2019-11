Messi és Ronaldo is büszke lenne erre a szabadrúgásra

1-0-ra vezetett a vendég Udinese a Serie A 13. fordulójának vasárnap esti meccsén az első félidő hosszabbításában a Sampdoria ellen, amikor a hazaiak a kaputól majdnem 30 méterre kaptak szabadrúgást.

Manolo Gabbiadini állt a labda mögé, bal lábbal készült kapura küldeni a labdát. Ez sikerült is, olyan tökéletesen, hogy hajszál pontosan kilőtte a bal felső sarkot. Zseniális lövés volt, elég összetett, kis csavart is tett a labdába a csatár amellett, hogy rettentő erősen megrúgta. Ez az abszolút védhetetlen, még a két szabadspecialista, Messi és Cristiano Ronaldo is bólintott volna.

Gabbiadini egyenlítése után a Samp a hajrában Gaston Ramirez büntetőjével megnyerte a meccset 2-1-re. Kellett is nekik a 3 pont, mert pont ennyivel léptek el a már kiesőhelyen lévő, 9 pontos Genoától. (Ami egy meccsel kevesebbet játszott.)

A 27 éves Gabbiadini harmadik gólját szerezte a szezonban, ezzel Claudio Ranieri csapatának házi gólkirálya. Korábban játszott az Atalantában, a Bolognában és a Napoliban is, illetve két évet volt a Premier League-ben, a Southamptonban. 11-szeres olasz válogatott, két góllal.

