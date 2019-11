Négy stadion volt drágább mostanában a Puskás Arénánál

A KPMG nemzetközi könyvvizsgáló cég összeállította a mostanában átadott stadionok építési költségeit, és hogy mennyibe került egy szék az új és impozáns létesítményekben.

Az építkezésért felelős Fürjes Balázs kormánybiztos azt mondta az átadás előtt, hogy a Puskás Aréna egy közepes árszínvonalú stadion.

Stadion neve Kapacitás Költség (millió euró) Egy szék költsége/euró Átadás éve Tottenham 62000 920 14800 2019 VTB Arena, Dinamo Moszkva 26300 593 14800 2019 Zenit Arena 68000 853 12500 2017 CSZKA Moszkva stadion 30000 281 9400 2016 Puskás Aréna 68000 610 8900 2019

A tízes lista ötödik helyét foglalja el a november 15-én felavatott 68 ezres magyar stadion, amelyikben 2020-ban négy Európa-bajnoki meccset is játszanak.

A szintén az idén átadott Tottenham-stadion fölényesen vezeti a drágasági rangsort, ami ismerve a londoni telek- és munkaerő árakat talán nem is annyira meglepő. Kivált, mert a rendes gyepet ki lehet húzni, hogy annak a helyére az NFL-meccsekre is alkalmas műfüvet tudjanak elővarázsolni. A BL-döntős klub a Wembley-t és a londoni Olimpiai Stadiont is használta, mielőtt a 62 ezres stadionjába költözött volna.

Az árakat jelentősen növelheti a határidő, ezt mindig hozzá kell tenni az összevetéshez.

A tizedik helyre amúgy a 2016-os Eb-re újjávarázsolt lyoni stadion került, hét orosz, egy fehérorosz van előtte a már említett londoni és a budapesti helyszín mellett.

A listán a második a VTB Arena, ami a Dinamo Moszkva otthona, és aminek érdekessége, hogy a futballstadion mellett ott van a 11 ezer nézőt befogadó hokipálya is, a tetőszerkezet a kettőt együtt fedi be. Ott is meghagyták a régi stadion alapját.

A legolcsóbb stadionokat is összegyűjtötte a cég, a szintén az idén átadott Slovan Bratislava stadionjában egy szék 3100 euróba került. Két nemrég átadott török stadion (Sivas, Gaziantep) átlépte az ezer eurós határt. Az olasz Udinese viszont olyan létesítményt épített (Dacia Arena), amelyikben 900 euró volt mindössze egy szék.

(Borítókép: A Puskás Aréna 2019. november 15-én. Fotó: Huszti István / Index)