Beadásnak indult, a meccs gólját lőtte a Valencia dán hátvédje

Egy sima győzelmet, és egy rendkívül kiélezett döntetlent hozott a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának korai sávja: a Zenit 2-0–ra verte a Lyont, a Chelsea pedig 2-2–t játszott a Valenciával. Az oroszoknak így a saját kezükben lesz majd a sorsuk a Benfica ellen, a H csoportban pedig az Ajax lehet majd a nevető harmadik.

Chelsea - Valencia 2-2

A Chelsea láthatóan nem illetődött meg vendégként sem: az angol csapat az első pár percben többször is veszélyeztette a Valencia kapuját, és eléggé beszorította a spanyolokat, az első nagy helyzetet azonban így is a hazaiak hozták össze. A 18. percben Gómez kapott tökéletes beadást Rodrigótól, de az uruguayi valamiért átlépte a labdát, így nem lett semmi a dologból. Gómez aztán egy másik hasonlóan nagy helyzetet is kihagyott, Soler azonban a 40. percben már nem hibázott, és megszerezte a vezetést a spanyoloknak. Erre aztán rögtön jött is a Chelsea válasza, egy kisebb kavarodás után Kovacichoz került a labda, aki laposan lőtt a kapuba a nyújtózkodó Cillessen mellett.

A második félidőben aztán ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták, Pulisicnek öt perc kellett ahhoz, hogy a kapuba találjon. A játékvezető elsőre lest fújt, a videózás után azonban mégis megadta a gólt, így a Chelsea előnybe került. Innentől aztán még jobban felpörögtek az események:

előbb Rodrigo egyenlíthetett volna, miután Kepa rosszul jött ki a kapujából, de az emelése célt tévesztett,

aztán Parejo előtt volt ott a lehetőség egy tizenegyesből, de Kepa jól érezte a lövést, és hárítani tudott.

A 82. percben aztán a lehető legváratlanabb helyről érkezett meg mégis az egyenlítés, az ezen a ponton éppen hátvédként játszó dán Daniel Wass akart középre ívelni, de a labda ehelyett védhetetlenül csapódott a vendégek kapujába.

A meccs intenzitása ezután sem csökkent, futószalagon érkeztek a helyzetek, a hét perces ráadásnak pedig már rögtön a legelején ismét Cillessen bravúrja kellett ahhoz, hogy ne kerüljön megint hátrányba a Valencia. A hosszabbításban egyébként Rodrigo kétszer is eldönthette volna a meccset, de egyszer sem találta el a kaput, így 2-2 lett a vége. A csoportban így a Chelsea és a Valencia is 8 pontos, amivel az Ajax járhat jól, ha nyerni tud este a Lille ellen.

meccs

Zenit - Lyon 2-0

A G csoportban a továbbjutás szempontjából fontos mérkőzést rendeztek, a harmadik helyen álló Zenit Szentpétervár a második Olympique Lyont fogadta hazai pályán. A meccs előtt három pont választotta el egymástól a két csapatot, vagyis egy győzelemmel a Zenit teljesen nyílttá tehette volna a csoportot az utolsó forduló előtt. Ennek megfelelően a mérkőzés elején az orosz csapatnál volt többet a labda, de a nagyobb helyzetei a Lyonnak voltak, akik a gyors ellentámadásokra játszottak. A 40. percben a Zenit csatára, Artyom Dzjuba egy nagy versenyfutás végén kiharcolt egy szögletet. A pontrúgást Douglas Santos remekül tekerte a kapu elé, ahol Dzjuba lerázta a védőjét, és az ötösről a Lyon kapujába fejelt, 1-0.

A második félidőben a hátrányban lévő Lyon próbálkozott az egyenlítéssel, a Zenit kapuja előtt semmi sem jött össze nekik. A 84. percben a Zenit végleg el is döntötte a meccset, Magomed Ozdojev lövése megpattant az egyik lyoni védő, Marcelo sarkán, és a labda kapu közepében kötött ki, a már elvetődő Anthony Lopes hűlt helyén., 2-0. A győzelem után a Zenit átvette a csoport második helyét a szintén 7 pontos Lyontól, mivel az egymás elleni eredményük (Lyonban 1-1-et játszottak) az orosz csapatnak kedvez. Így az utolsó fordulóban, a Benfica elleni meccsen a Zenitnek a saját kezében lesz a sorsa, míg a Lyon csak abban reménykedhet, hogy a Zenit pontokat veszít Lisszabonban.

zenit-lyon