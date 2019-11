BL-szerda: Gulácsi-sérülés, 96. perces dráma, Barcelona-henger

A Bajnokok Ligája ötödik fordulójának szerdai meccsei is igen emlékezetesek maradnak. Sokáig azt hihettük, már este héttől lejátszották a nap meccsét: Valenciában a Chelsea ért el 2-2-es döntetlent hétperces hosszabbítást, kihagyott tizenegyest és videóbírózás után megadott gólt is hozó találkozón. Aztán jött az este, és jött egy Barcelona-gála, jött egy utolsó percekig izgalmas Liverpool-Napoli, és jött egy RB Leipzig-Benfica, 0-2-ről 9 perces hosszabbításban felálló, 96. percben egyenlítő hazaiakkal.

A Barcelona megnyerte a csoportját szerdán, Gulácsiéknak is volt erre esélyük, de ez nem jött össze - a továbbjutás viszont igen -, az RB Lepizig magyar kapusa ráadásul megsérült, le is kellett cserélni. Szoboszlaiék simán győztek, a Liverpool otthon sem tudta elvenni a Napoli veretlenségét. Született két sporttörténelmi gól, és van csoport, ahonnan még az utolsó helyzete sem reménytelen. Körkép az E-H csoportokból a 27 gólt hozó ötödik forduló után.

E csoport

Az ötödik forduló a kezdőben Szoboszlait is pályára küldő Salzburgnak volt a legfontosabb, hiszen ha legyőzi (igaz, idegenben) a még nyeretlen Genket, akkor az addig veretlen Napoli liverpooli pontvesztésével megmaradhatott az esélye (ha nagyon halvány esély is) a továbbjutásra. A Liverpoolnak ugyanakkor akár már egy pont is továbbjutást jelenthetett volna.

A Salzburg, ahogy várható volt, uralta is genki a meccset, de a vezetést csak a 43. percben szerezte meg – nem sokkal azután, hogy Szoboszlainak volt egy nagy lövése a tizenhatosról –, igaz, a zambiai Patson Daka gólja után két perccel Takumi Minamino is betalált, így szünetre kétgólos volt az előnyük. (Daka egyébként az első zambiai játékos, aki BL-gólt lőtt.) A második félidőben minden ment tovább: a dél-korai Hvang Hicshan a 69. percben már háromgólosra növelte az előnyüket. Az utolsó percekben volt még egy gólváltás, a 85. percben Samata szépített, majd Haaland állította be a 87.-ben az 1-4-es végeredményt.

10 Galéria: Bajnokok Ligája csoportkör 6. forduló Fotó: Francois Lenoir / Reuters

A Liverpool-Napoli meccsen a BL-ben négy forduló veretlen olaszok a 21. percben szereztek vezetést, Mertens lőtt egy közeli gólt, igaz, azt csak három percig tartó videóbírózás után adták meg (azt vizsgálták, hogy nem előzte-e meg szabálytalanság a nápolyi akciót). A Liverpool a második félidőben egyenlíteni tudott, Lovren szerzett gólt a 65. percben. Győzniük viszont a hatalmas fölény ellenére sem sikerült – szünet után a Napoli egyáltalán nem lőtt kapura, az angolok hétszer –, igaz, így is vezetik a csoportot 10 ponttal.



Az utolsó fordulóban a 7 pontos Salzburg a Liverpoolt, a 9 pontos Napoli a Genket fogadja, így Szoboszlaiéknak inkább csak matematikai esélyük maradt a BL-továbbjutásra. Az EL-szereplésük viszont a genki győzelemmel biztossá vált.

tabella

F csoport: a Barcelona csoportgyőztes, az Inter előzte a Dortmundot

Az Internazionale a forduló előtt 4 pontos volt, de annak tudatában ment Prágába, hogy egy győzelemmel és a négy kör után 7 pontos Dortmund barcelonai vereségével legalább elvi esélye marad a továbbjutásra. A Barcelona és a Dortmund is úgy készülhetett viszont, hogy ha nyer, továbbjut.

Ez aztán a katalánoknak jött össze, méghozzá elég simán. Suárez 22. perces gólját még elvették ugyan les miatt, de hét perccel később Messi átadásából már érvényes gólt szerzett.

Négy perccel később fordítva csinálták, Suárez passzolt, és Messi lőtte 2-0-t és egyben sporttörténelmet jelentő gólt: a Dortmund a 34. csapat, amelynek Messi BL-gólt lőtt, ő az első játékos, akinek ilyen sok ellenfél ellen összejött ez.

Árulkodó, hogy a két gól között is volt egy nagy barcelonai helyzet, ahogy az a mutató is, hogy szünetig egyetlen dortmundi lövés találta el a barcelonai kaput.

A második félidőben sem változott a játék képe, csak az eredmény: a 67. percben az egyébként csak Dembele sérülése miatt, nem tervezett csereként beállt Griezmann lőtte be a harmadik barcelonai gólt, szintén Messi gólpasszából. A dortmundi Sancho a 77. percben szépített ugyan, de a német csapatnak esélye sem volt visszajönni a játékba.

Prágában közben az Inter már a 19. percben vezetett egy Lukaku-Martinez akció után, majd a 35. percben úgy tűnt, Martinez is ad egy gólpasszt Lukakunak, némi videóbírózás után azonban elvették a gólt.

Két perccel később megint a prágaiaknak kedvezett a videóbíró: egy vitatott szituáció visszanézése után 11-est ítélt a javukra a bíró. Soucek ezt be is lőtte, így a szünetben 1-1 volt az állás.

A második félidőben aztán megrázták magukat az olaszok, igaz, a prágaiak az utolsó percekig állták a nyomást. Végül Lukaku a 81. percben csak szerzett egy érvényes gólt – igen, Martinez átadásából –, majd a 88.-ban Martinez állította be az 1-3-as végeredményt; igen, Lukaku átadásából.

Győzelmével és a barcelonai eredménnyel az Inter meg is előzte a Dortmundot, és ha marad a pontegyenlőség, akkor előtte is marad, azaz továbbjut a BL-ben, míg a németek az EL-ben folytathatják csak. igaz, az utolsó körben az Inter a Barcelonát fogadja, a Dortmund a Slaviát, szóval a németek jóval könnyebb helyzetben vannak.

tabella

G csoport: Gulácsi megsérült, a csapata hihetetlen pontmentést produkált

Az esti hetes meccsen a Zenit azért lépett pályára, hogy még legyen esélye a továbbjutásra, míg a Lyon az esetleges idegenbeli győzelmével biztos továbbjutó lett volna. Ennek jegyében az oroszok nyomtak is az első félidőben, aminek a 42. percben Dzsuba góljával meglett az eredménye. A második félidőben az irányítás már a Lyoné volt, gólt viszont ismét az oroszok lőttek: Ozdojev a 84. percben állította be a 2-0-s végeredményt. A Zenit ezzel előzte a Lyont, és pontegyenlőség esetén előttük is marad. (A két koraesti meccs összefoglalóját itt olvashatja >>>)

Az első helyezett RB Leipzig az esti meccsen az utolsó Benficát fogadta, és a szentpétervári meccs eredményének köszönhetően Gulácsiék egy győzelemmel nemcsak biztos továbbjutók, de csoportelsők is lehettek volna. A portugáloknak viszont, bár négy forduló után csak 3 pontjuk volt, egy idegenbeli győzelemmel még a továbbjutási esélyeik is megmaradhattak.

Gulácsiék végül nem tudtak élni a Zenit győzelme adta lehetőséggel, bár fantasztikus meccsen legalább egyenlíteniük sikerült. A portugálok már az első félidő 20. percében megszerezték a vezetést egy szépen kijátszott baloldali akció után, majd a 60. percben Klostermann nagy hibája után Vinicius növelte kettőre az előnyüket. A gólnál ráadásul megsérült Gulácsi, akit le is kellett cserélni.

A Lipcse az első számú kapusa elvesztése és a kétgólos hátrány ellenére se adta fel (ráadásul ekkor már túl voltak egy kapustámadás miatt meg nem adott gólon). A második félidőt végigtámadták (45 perc alatt 14-szer lőttek kapura), és Forsbergnek a végül 9 perc hosszabbítást hozó összecsapás 89. percében előbb szépítenie, majd a 96. percben egyenlítenie is sikerült (előbbi gólt 11-esből lőtte). A Lepzig ezzel 10 pontos, a Benfica 4 pontos.

A lipcsei döntetlen és a Zenit hazai sikere azt jelenti, hogy az utolsó körre a már továbbjutott Lipcse mellett mind a négy csapatnak maradtak továbbjutási esélyei. Az utolsó forduló párosítása: Lyon-RB Leipzig és Benfica-Zenit.

tabella

H csoport

Négy forduló után három csapatnak (Ajax, Chelsea, Valencia) egyaránt 7 pontja volt a csoportban, a Lille egyetlen ponttal állt az utolsó helyen.

A hétkor kezdődött Valencia-Chelsea után sem lett tisztább a kép, még ha lehetett is volna arra számítani, hogy a Valencia korábbi, 1-0-s londoni győzelme után hazai pályán is nyer (igaz, a Chelsea azóta a szeptemberi vereség óta kilencszer nyert és csak háromszor veszített). A meccsen szinte minden volt, ami egy futballpályán előfordulhat: videóbíró, kihagyott büntető, négy gól, hét sárga lap.

A spanyolok a 40. percben Soler góljával vezettek, de a Chelsea pillanatokon belül egyenlített Kovacic góljával – ugyanő két perccel később kis híján az előnyt is megszerezte. Aztán az 50. percben Pulisic egy szöglet és némi videóbírózás után (a hazaiak szerint lesről talált be) megszerezte a vezetést a Chelsea-nek, amit a valenciai Parejo tizenegyesből egyenlíthetett volna ki a 65. percben, de a lövését védte Kepa. A 82. percben aztán meglett a valenciai nyomás eredménye (a második félidőben 60%-ban birtokolták a labdát és 15:6 volt a lövésszám a javukra), Daniel Wass kapufás lövésével 2-2-re mentették a végül hétperces hosszabbítással véget ért meccset.

Az esti Lille-Ajax meccsen a hollandok tehát azért hajthattak, hogy két pont előnyben várhassák az utolsó kört (amikor a Valenciát fogadják). A 2. percben meg is szerezték a vezetést a marokkói Hakim Ziyech góljával, aki a 60. percben egy gólpasszt is összehozott (abból Promes talált be). A végeredmény maradt is ez, az Ajax így 10 pontos a 8-8 pontos Chelsea és Valencia előtt. Az utolsó kör meccsei: Chelsea-Lille és Ajax-Valencia, vagyis a hollandok már egy hazai döntetlennel továbbjutók.

tabella