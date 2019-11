Egy perc alatt begyűjtött két hülye piros lapot a BL-csapat

A Club Brugge a 92. percben mentett pontot a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában, de ezért nagy árat fizetett, a nagy gólörömben két játékosát is kiállította a bíró.

A belga futballklub még egy győzelemmel versenyben maradt volna a továbbjutásért a BL A csoportjában, de ez elúszni látszott, a Galatasaray a 11. perctől őrizte egygólos előnyét, így már a döntetlen is siker lehetett a Brugge-nek.

A meccs hajrájában össze is jött a vágyott gól, Krepin Diatta talált be, amit a mezének lerántásával is ünnepelt. Kruzliak játékvezető ezt sárga lappal büntette, és mivel volt már egy lapja Diattának, a pirosat is megkapta.

Ugyanígy járt Clinton Mata is, aki nem is értette, hogy neki miért járt a második sárga, majd a piros lap. A videófelvételből azonban kiderül, hogy az ünneplő hátvéd lendületből kettérúgta a szögletzászlót.

Az már biztos, hogy ők ketten nem játszhatnak a BL-csoport utolsó fordulójában a Real Madrid ellen.

