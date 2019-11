A Fradi a túlélésért játszik az EL-ben

A Ferencváros számára a versenyben maradás lesz a tét csütörtökön az Espanyol elleni hazai mérkőzésen, a futball Európa Liga ötödik fordulójában. A spanyol csapat már továbbjutott, írja az MTI.

A magyar bajnok egy ponttal van lemaradva a második helyen álló Ludogorectől, azaz ha kikap, a bolgárok pedig nyernek a CSZKA Moszkva vendégeként, akkor már nem kerülhet a legjobb 32 közé.

Az FTC számára a győzelem adna valós esélyt a továbbjutásra, ha egy pontot szerez és a bolgárok nyernek Moszkvában,- az egymás elleni eredmények miatt - a második helyhez a zárókörben legalább háromgólos győzelmet kellene aratnia a Ludogorec vendégeként.

Szerhij Rebrov vezetőedző csapata ugyanakkor egy csütörtöki sikerrel meg is előzheti a Ludogorecet, ha az nem nyer most. Így a Ferencvárosnak két hét múlva, Razgradban a döntetlen is elég lenne a jövő évi folytatás kiharcolásához.

A Fradi játékosai mindenesetre bizakodva várhatják az újabb nemzetközi megméretést, ugyanis október 3. óta veretlenek, azóta kilenc tétmérkőzésen hat győzelem és három döntetlen a mérlegük, ráadásul a bajnokságban rangadók sorozata is - Honvéd, Újpest, Fehérvár és Mezőkövesd - benne volt a nagy menetelésben.

Az FTC korábban nagyrészt szervezett védekezésének köszönhette sikereit, az elmúlt két hétben viszont már sok gólt is szerzett, Debrecenben 6-1-re, hazai pályán a Zalaegerszeg ellen pedig 3-2-re nyert, aminek köszönhetően az NB I.-ben is átvette a vezetést.

„Gólszerzésben még fejlődnünk kell. Több találatot kell szereznünk ahhoz, hogy nyerjünk az Európa Ligában, viszont érzem magunkon, hogy egyre jobban, tudatosabban kezdünk játszani. Fontos összecsapás elé nézünk most is, a három pontért szállunk harcba az Espanyol ellen" – mondta a klub honlapján Isael, arra utalva, hogy az EL előző négy csoportmeccsén csak két gólt szerzett a Fradi, hazai pályán pedig még egyszer sem. A brazil támadó hozzátette, úgy vágnak neki a soron következő két nemzetközi meccsnek, hogy mindkettőt szeretnék megnyerni, mert azzal biztosan meglenne az egyenes kieséses szakasz.

Az Espanyol esetében nagy kérdés, hogy a továbbjutás birtokában a legjobb csapatát küldi-e pályára az október 7-én kinevezett új vezetőedző, Pablo Machin. A kulcsjátékosok pihentetése logikus lépés lenne, tekintve hogy a spanyol bajnokságban a kiesést jelentő 19. helyen áll csapata, amely a trénercsere ellenére négy meccse nyeretlen a La Ligában, ezeken a találkozókon ráadásul 3-9 volt a gólkülönbsége.

A két csapat Barcelonában 1-1-es döntetlent játszott az első fordulóban.

stat: