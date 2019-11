Egy éve rákkal diagnosztizálták, most az EL-ben futballozik a ManUtd 19 évese

A Sheffield ment 2-0-ra, majd a 90. percben pontot is tudott menteni az angol bajnokságban.

Filmbeillő történet Max Tayloré: egy évvel azután, hogy a Manchester United 19 éves játékosát tavaly novemberben hererákkal diagnosztizálták, karrierje során először bekerült a felnőtt csapat keretébe.

Ole Gunnar Solskjaer a csütörtöki, Astana elleni Európa Liga meccs 20 fős utazókeretébe válogatta be a védőt.

Taylor 2014 óta játszik a Manchesterben, nem sokkal a diagnózis előtt került fel az U23-as csapathoz. Kezelése februárban kezdődött, a kilenchetes kemoterápia után egy műtéten is átesett. Hónapokig tartott a felépülése, mentálisan is megviselték a történtek. Október közepén játszhatott újra, egy Swansea elleni U23-as bajnoki meccsen cserélték be.

Még José Mourinho volt a MU edzője, amikor kiderült Taylor betegsége. A portugál edzőnek volt pár jó szava a fiatal játékoshoz, oda ment hozzá az edzőteremben és megkérdezte, mire számíthat a kezelés során, mesélte a BBC cikkében. Visszatérésének első napján Solskjaer magához hívatta, és együtt nézték meg a felnőtt csapat edzését.

„Hatalmas dolog volt számomra. Azt gondoltam, az emberek nem is fognak rám emlékezni. Van egy olyan oldala a Manchester Unitednek, amit a legtöbb ember nem lát. Olyan a klub, mint egy család. A személyzet – a szakácsok, a takarítók – mind megkérdezték, hogy vagyok."

A fiatal védő nemrég visszatért abba a manchesteri kórházba, ahol őt is kezelték. A Manchester United sztárjai rákbeteg gyerekeket látogattak meg, egyiküknek Taylor adta át Jesse Lingard dedikált mezét.

Nem Taylor az egyetlen fiatal, aki csütörtök este lehetőséget kaphat: a 20 fős utazókeret fele először került be a felnőttek közé. Mason Greenwood , Angel Gomes és Tahith Chong neve ismerős lehet, mindhárman játszottak már Solskjaer alatt, de Largie Ramazanit vagy Arnau Puigmalt valószínűleg csak a fanatikusok ismerik. A MU már az előző körben bebiztosította a továbbjutását az EL-ben, így Solskjaer tét nélkül kísérletezhet a kazah csapat ellen. Az edzői stábból Michael Carrick és Kieran McKenna sem utazott el a csapattal Kazahsztánba.

Ezzel a kerettel készül az Astana ellen a Manchester United, zárójelben a játékosok életkora:

Lee Grant (36), Matej Kovar (19). Védők: Max Taylor (19), Luke Shaw (24), Axel Tuanzebe (22), Teden Mengi (17), Di'Shon Bernard (19), Ethan Laird (18).

Max Taylor (19), Luke Shaw (24), Axel Tuanzebe (22), Teden Mengi (17), Di'Shon Bernard (19), Ethan Laird (18). Középpályások: Dylan Levitt (19), Ethan Galbraith (18), Arnau Puigmal (18), James Garner (18), Jesse Lingard (26), Tahith Chong (19), Angel Gomes (19).

Dylan Levitt (19), Ethan Galbraith (18), Arnau Puigmal (18), James Garner (18), Jesse Lingard (26), Tahith Chong (19), Angel Gomes (19). Támadók: Largie Ramazani (19), D'Mani Bughail-Mellor (19), Mason Greenwood (18).

Solskjaertől nem idegen, hogy fiatal játékosokat dobjon be a mélyvízbe, nála kezdett el rendszeresen játszani Mason Greenwood és Brandon Williams. Egyikük sincs még 20 éves, Greenwooodnak már négy gólja van a szezonban, Williams a legutóbbi fordulóban, a Sheffield elleni 3-3-as őrült meccsen talált be először.