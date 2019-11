A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Sergei Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője, és Franck Boli, a csapat támadója vettek részt.

Szükségünk van a pontokra, egy pont nem biztos, hogy elég most nekünk, ezért persze, támadnunk kell. De azt is értenie kell mindenkinek, hogy az Európa Liga nagyon magas szint. A Fradi 15 éve nem járt itt, tehát tisztában vagyunk vele, hogy mindenki gólokat akar tőlünk látni, azonban az ellenfél erejét is muszáj, hogy tiszteljük. Ezzel együtt, ahogy eddig, úgy most is a maximumot fogjuk nyújtani, ennek volt az is köszönhető, hogy négy forduló után még a továbbjutásról beszélgethetünk