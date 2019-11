Klinsmann radikális változtatásokba kezdett, Petry Zsoltot is lecserélte a Herthánál

Pedig most nagyon sok pénzt költöttek a nyáron.

Jürgen Klinsmannt szerdán nevezték ki a Hertha Berlin új vezetőedzőjének, ami után egyből radikális változtatásokba kezdett a borzalmas formában lévő csapatnál. Klinsmann szinte a teljes edzői stábot lecserélte, így a klub magyar kapusedzője, Petry Zsolt, és az eddigi másodedző, Harald Gämperle is távozott az első csapat szakmai stábjából.

A Hertha közleménye szerint mindketten maradnak a klub kötelékében, az új pozíciójukat és feladatkörükről a következő napokban döntenek majd. A volt német és amerikai szövetségi kapitány a régi ismerőseit és barátait hívta helyükre a Herthához, ahol a szezon végéig szóló szerződést kapott Michael Preetz sportigazgatótól.

Klinsmann kérése az volt, hogy a saját, jól bevált stábjával dolgozhasson a Herthánál is, ami a futball világában egy érthető kérés, a klubvezetés pedig elfogadta ezt a feltételt. Abban maradtunk, hogy januárig kapok néhány hét pihenőt, ezt követően pedig az utánpótlásban vár rám feladat. A részletekre nem tértünk ki, ahhoz még friss a dolog, erre január elejéig még lesz időnk. Annyi biztos, a klubvezetés tervez velem. Hogy hosszabb távon mi lesz a sorsom, az azon is múlik, nyártól ki veszi át a csapatot

– nyilatkozta Petry a Nemzeti Sportnak.

A Hertha új másodedzője Alexander Nouri lesz, aki korábban a Werder Bremen és az Ingolstadt vezetőedzője is volt, de egyik klubnál sem ért el nagy sikereket. A Werdert 2016 őszén, szezon közben vette át, majd egy évvel később, 2017 októberében menesztették. 43 meccsen irányította a Brémát, amiből csak 15-öt nyert meg a csapat, a győzelmi mutatója 35 százalék alatti. Az Ingolstadt még ennél is rosszabbul szerepelt vele, nyolc meccsen három döntetlen, és öt vereség volt a mérlege. Nouri és Klinsmann között az amerikai foci a kapocs.

2018-ban Nouri egy hosszabb tanulmányútra ment az Egyesült Államokban, ahol több MLS-csapatot meglátogatott, és találkozott az akkor Kaliforniában élő Klinsmann-nal, akivel hosszas eszmecserét folytattak a labdarúgásról. Mindketten nagy hívei az újszerű, többnyire amerikai módszereknek a sport világában. Nouri a kilencvenes évek végén egy rövid ideig a Seattle Sounders játékosa volt, ahol teljesen lenyűgözte őt a németországitól eltérő sportkultúra. Nouri volt brémai segédedzője, Markus Feldhoff is csatlakozik Klinsmann új stábjához.

Petry Zsolt helyét az az Andreas Köpke veszi át, akit 2004-ben még Jürgen Klinsmann kért fel a német válogatott kapusedzőjének. A korábbi világ- és Európa-bajnok kapus fia, Pascal Köpke jelenleg is a Hertha játékosa, de a mostani szezonban még nem lépett pályára. Érdekesség, hogy Klinsmann fia, Jonathan Klinsmann is a Hertha játékosa volt nemrég, még Dárdai Pál idejében igazolták le, és a csapat harmadik számú kapusa volt.

Petry korábban kritizálta is Klinsmann fiának hozzáállását, a Berlin Kuriernak el is mondta, hogy nem elégedettek a fejlődésével, és hogy túlságosan is „amerikai”.

Nincs meg benne a német munkamorál, nem elég komoly, nem elég koncentrált, és a személyiségének fejlődése megakadt kicsit: az edzéseken nem kommunikál megfelelően a társaival, nincs meg a megfelelő karizmája, hiányzik belőle a kellő elszántság. Csak a képességeire hagyatkozik, de nagyon naiv, amikor azt hiszi, ezeket egyedül fejlesztheti

– mondta Petry. Jonathan Klinsmann idén nyáron a svájci St. Gallenhez igazolt.

A korábbi Hertha és német válogatott játékos, Arne Freidrich „teljesítmény menedzser” lesz, ami a gyakorlatban az jelenti, hogy a játékosok és a szakmai stáb között fog közvetíteni. Werner Leuthard erőnléti edző is csatlakozik a Herthához, ő korábban a Stuttgart, a Bayern München, a Schalke és a Wolfsburg erőnléti edzőjeként is dolgozott.