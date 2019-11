Nyugodtan rúgd rá húszról, úgy értem, húsz centiről

A 10-esek és a 7-esek után a 9-eseket vette lajstromba Hegyi Iván most megjelenő új könyvében. Egy csapatra való kilencest gyűjtött össze.

Nem időrendben haladva ők azok:

Albert Flórián

José Altafini

Bobby Charlton

Johann Cruyff

Alfredo di Stefano

Hidegkuti Nándor

Gerd Müller

Paolo Rossi

Ronaldo

Fernando Torres

Marco van Basten

Hat világbajnok: Altafini, Charlton, Müller, Rossi, Ronaldo, Torres, nemcsak a két magyar, a két holland sem nyert vb-aranyat, de mindkét holland és az egyik magyar volt aranylabdás. Hidegkutinak erre esélye sem volt, mert az ő idejében még nem létezett a díj. Ettől még a szerző szerint olyan hatással voltak a világ futballjára, mint kevesen.

A listából kitűnik, hogy Cruyff nem a klasszikus kilences, hiszen hozzá a 14-es is hozzánőtt, de a Barcelonában a 9-es volt az övé.

„Játszani a futballt egyszerű, de egyszerű futballt játszani nehéz.”

Sok híres mondása közül itt az egyik.

Albert Flórián az egyetlen magyar aranylabdás, aki már 18 évesen elvarázsolta Magyarországot, miután 1959-ben a nyugatnémeteknek pazar gólt lőtt, a válogatott pedig 4:3-ra nyert. „Olyan, mint a zseblámpa, sokáig lapul, aztán egyik pillanatról a másikra kigyullad" - így jellemezték.

Az egyik edzője pedig azt mondta neki, lődd rá nyugodtan húszról-harmincról. Úgy értem, húsz-harminc centiről.

A brazil Ronaldo neve manapság kissé háttérben van, mert a Juventus csatára, Cristiano Ronaldo a névrokona. A Fenomeno Ronaldo képességeiről viszont bőven elég csak annyit mondani, hogy Messi őt tartja a világ legjobb csatárának, Buffon a legjobb futballistának, míg a BL-győztes Fabio Capello a legjobb képességű játékosnak, akivel valaha is dolgozott. Sandro Mazzola még erre is rátett egy lapáttal, bárhol, bármikor, bárki ellen játsszon, mindenki felett állt.

Ronaldo általában azt mondta az anyjának, hogy iskolába megy, de a futballpályán kötött ki. A csatár az 1996-os olimpián játszott a magyar válogatott ellen is, az ő gólját egyenlítette ki Madar Csaba. Aztán a brazilok 3-1-re nyertek, és a harmadik helyen végeztek Atlantában.

Az olasz Paolo Rossi maga keresett tolmácsot, hogy elmondhassa Hegyinek, számtalanszor feltette a kérdést önmagának, miért a 82-es vb-n jött össze neki minden, de a választ nem találta meg. Pláne, mert négy évvel korábban és négy évvel később is jobb fizikai állapotban volt. Rossi 1982-ben a csoportmeccsek után indult be, mesterhármas a braziloknak (3-1), dupla az elődöntőben a lengyelekkel szemben (2-0), a döntőre is tartogatott egyet, 3-1-re nyertek az NSZK ellen.