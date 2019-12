A futball-Eb órára lebontott menetrendje

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság órára bontott programja (az UEFA oldaláról, közép-európai idő szerint):





A csoport (Róma/Baku):

Törökország, Olaszország, Wales, Svájc

1. forduló:

június 12.: Törökország-Olaszország, Róma 21.00

június 13.: Wales-Svájc, Baku 15.00

2. forduló (június 17.):

Törökország-Wales, Baku 18.00

Olaszország-Svájc, Róma 21.00

3. forduló (június 21.):

Svájc-Törökország, Baku 18.00

Olaszország-Wales, Róma 18.00



B csoport (Koppenhága/Szentpétervár):

Dánia, Finnország, Belgium, Oroszország

1. forduló (június 13.):

Dánia-Finnország, Koppenhága 18.00

Belgium-Oroszország, Szentpétervár 21.00

2. forduló:

június 17.: Finnország-Oroszország, Szentpétervár 15.00

június 18.: Dánia-Belgium, Koppenhága 18.00

3. forduló (június 22.):

Oroszország-Dánia, Koppenhága 21.00

Finnország-Belgium, Szentpétervár 21.00



C csoport (Amszterdam/Bukarest):

Hollandia, Ukrajna, Ausztria, a D divízió győztese (vagy Románia)

1. forduló (június 14.):

Ausztria-D divízió győztese, Bukarest 18.00

Hollandia-Ukrajna, Amszterdam 21.00

2. forduló (június 18.):

Ukrajna-D divízió győztese, Bukarest 15.00

Hollandia-Ausztria, Amszterdam 21.00

3. forduló (június 22.):

D divízió győztese-Hollandia, Amszterdam 18.00

Ukrajna-Ausztria, Bukarest 18.00



D csoport (London/Glasgow):

Anglia, Horvátország, a C divízió győztese, Csehország

1. forduló:

június 14.: Anglia-Horvátország, London 15.00

június 15.: C divízió győztese-Csehország, Glasgow 15.00

2. forduló (június 19.):

Horvátország-Csehország, Glasgow 18.00

Anglia-C divízió győztese, London 21.00

3. forduló (június 23.):

Horvátország-C divízió győztese, Glasgow 21.00

Csehország-Anglia, London 21.00



E csoport (Bilbao/Dublin):

Spanyolország, Svédország, Lengyelország, a B divízió győztese

1. forduló (június 15.):

Lengyelország-B divízió győztese, Dublin 18.00

Spanyolország-Svédország, Bilbao 21.00

2. forduló:

június 19.: Svédország-B divízió győztese, Dublin 15.00

június 20.: Spanyolország-Lengyelország, Bilbao 21.00

3. forduló (június 24.):

B divízió győztese-Spanyolország, Bilbao 18.00

Svédország-Lengyelország, Dublin 18.00



F csoport (München/Budapest):

az A divízió győztese (kivéve Románia, mert akkor a D divízió győztese), Portugália, Franciaország, Németország

1. forduló (június 16.):

A divízió győztese-Portugália, Budapest 18.00

Franciaország-Németország, München 21.00

2. forduló (június 20.):

A divízió győztese-Franciaország, Budapest 15.00

Portugália-Németország, München 18.00

3. forduló (június 24.):

Portugália-Franciaország, Budapest 21.00

Németország-A divízió győztese, München 21.00



Nyolcaddöntők:

június 27.:

1: A2-B2, Amszterdam 18.00

2: A1-C2, London 21.00

június 28.:

3: C1 - D3/E3/F3, Budapest 18.00

4: B1 - A3/D3/E3/F3, Bilbao 21.00

június 29.:

5: D2-E2, Koppenhága 18.00

6: F1 - A3/B3/C3, Bukarest 21.00

június 30.:

7: D1-F2, Dublin 18.00

8: E1 - A3/B3/C3/D3, Glasgow 21.00



Negyeddöntők:

július 3.:

1: 6. nyolcaddöntő győztese-5. nyolcaddöntő győztese, Szentpétervár 18.00

2: 4. nyolcaddöntő győztese-2. nyolcaddöntő győztese, München 21.00

július 4.:

3: 1. nyolcaddöntő győztese-3. nyolcaddöntő győztese, Baku 18.00

4: 8. nyolcaddöntő győztese-7. nyolcaddöntő győztese, Róma 21.00



Elődöntők:

július 7.:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, London 21.00

július 8.:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, London 21.00



Döntő:

július 12.:

1. elődöntő győztese-2. elődöntő győztese, London 21.00