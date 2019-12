Nem Messi menti meg a Barcát, hanem a kapus

Lionel Messi 86. percben szerzett góljával verte 1-0-ra a Barcelona az Atletico Madridot vasárnap este a spanyol bajnokságban, az újságok újra arról írnak, az argentin milliomodszor is megmentette a Barcát. Szerencsére azért kiemelik a kapus Marc-André ter Stegent is, aki az első félidőben meccsben tartotta Messiéket két óriási védéssel. Az igazi megmentő volt, az argentin neki köszönhetően nyerhette meg a mérkőzést.

Az első védés Ter Stegen karrierjének egyik legjobbja volt. A 20. percben Hermoso közelről tette kapura a labdát, ami már túl is jutott a kapuson, de Ter Stegen ballal még megpróbált utána menni, és sikerült is neki: bár kötényben átment a labda, a visszalendülő lábával elérte. Akkora bravúr volt, hogy meg is ünnepelte kicsit, a levegőbe öklözött a gólvonalon.

Pont 20 perc múlva jött a következő parádé, ekkor Alvaro Morata küldött kapura egy remek fejest. Tisztán rábólintott, le a földre, ahogy tanítják, így a legnehezebb védeni, ráadásul esett is, így még csúszott is a labda a füvön, de Ter Stegen leért, és kitolta.

Az Atletico nem 2-0-val ment a szünetre, és ez csak és kizárólag a német kapus érdeme. A katalán csapat a győzelemmel visszaugrott a tabella élére, a Real Madrid elé.