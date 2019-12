Balotelli félévig húzta a Bresciában, már a télen klubot válthat

Mario Balotelli a januári átigazolási időszakban elhagyja az olasz Brescia labdarúgócsapatát. Ezt Massimo Cellino, a Serie A-ban utolsó helyen álló klub elnöke mondta egy televíziós műsorban. Szerinte Balotellinek azért kell távoznia, mert a játékstílusa nem illik egy olyan csapathoz, amely a kiesés elkerüléséért küzd, írja az MTI.

Mario azért szomorú, mert képtelen a saját játékát játszani. A bennmaradásért folytatott küzdelem hatalmas áldozatokat követel, és talán ő azt hitte, hogy ez sokkal egyszerűbb lesz. Januárban szabadon távozhat, jelenleg ki kell választania, hogy számára mi a legjobb megoldás

– mondta a klubelnök.

Az Internazionale, az AC Milan, a Manchester City, a Liverpool, a Nice és az Olympique Marseille korábbi játékosa nyáron igazolt az újonc Bresciához, amellyel 2022 nyaráig szóló szerződést kötött.

A 29 éves Balotelli négymeccses eltiltással kezdte a szezont, azt követően csapata kilenc mérkőzésén nyolcszor lépett pályára, két gólt szerzett. A szezon során súlyosan rasszista támadások is érték őt, az ellenfelek szurkolói gyakran hangosan kifütyülték. A Hellas Verona elleni bajnokin el is szakadt a cérna Balotellinél, és rövid időre le is vonult a pályáról, ami után még a saját szurkolói nevezték őt arrogánsnak.

A november 5-én kinevezett Fabio Grossóval is hamar összeveszett. Egy tréning során Grosso elégedetlen volt Balotelli edzésmunkájával, ami után leküldte őt a pályáról. Baloteeli ezt szó nélkül tudomásul vette, beült az autójába, és elhajtott az edzőközpontból.

Amikor Cellino elnöktől megkérdezték, hogy november 24-én Grosso miért nem nevezte az AS Roma elleni meccskeretbe Balotellit, azt válaszolta, hogy:

Mit is mondhatnék? Ő fekete, aki megpróbálja magár kifehéríteni, de ebben nagy nehézségei vannak.

Grossót éppen hétfőn menesztette a Brescia, a csapat irányítását Eugenio Corini vette át. Az együttes - amely nyolc év után bajnokként jutott fel újra az élvonalba - 13 forduló alatt hét pontot gyűjtött a Serie A-ban, a legutóbbi kilenc bajnokiján nyeretlen maradt, utóbbiakon mindössze egy pontot szerzett.

tabella