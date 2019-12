Börtönből a Bajnokok Ligája góllövői közé

A portugál futballista, Ruben Semedo ígéretes tehetségnek számított, amikor 2017 nyárán Spanyolországba igazolhatott, de elszaladt vele a ló, és zűrös ügyekbe keveredett. Nem sokat játszott, aztán több mint négy hónapra börtönbe került. Másfél évvel később már a legnagyobb görög klub legjobbja, gólokat lő a Bajnokok Ligájában, és hazája válogatottjába is bekerült. De itt még nincs vége a történetnek.

Ha valaki a Bajnokok Ligájában középhátvédként két gólt szerez öt meccsen, az remek teljesítmény. Ha hozzávesszük, hogy már a BL-selejtezőkön is szerzett kettőt, akkor kis túlzással azt mondhatjuk, ő vitte be a csapatát a csoportkörbe. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az illető másfél éve még börtönben volt, az már meghökkentő.

Pedig Ruben Semedo ezt vitte véghez: a sorsa két éven belül vett nagy fordulatot, majd ívelt fel annyira, hogy Hollywoodban akár filmet is forgathatnának róla.

A portugál futball nagy tehetsége

A portugál futballista gyerekkora nehezen alakult: zöld-foki-szigeteki, bevándorló szülők gyerekeként született Portugáliában. Az apját lecsukták, amikor ötéves volt, majd tíz évig nem is hallott róla. Anyja nevelte fel őt és nővérét, vért izzadva a megélhetésért. Ruben vagy az utcán kallódott, vagy futballozott.

Amatőr csapatokban játszott még 16 évesen is, csoda, hogy később profi futballista lett. Nagyjából az utolsó pillanatban felfedezte fel és igazolta le az egyik legnagyobb portugál klub, a lisszaboni Sporting. 2010-et írtunk ekkor, és úgy tűnt, élete sínre került, lépdelt előre a korosztályos csapatokban, aztán négy év múlva már a felnőtt keretnél volt.

Jött az ilyenkor szokásosnak mondható állomás a pályafutásában: kölcsönadták. A spanyol alsóbb osztályú Reusban, majd a portugál első ligás Vitoria Setubalban töltött egy-egy szezont, hogy aztán 2016-ban Jorge Jesus edző beépítse a Sporting első csapatába. Harmincegy meccsen szerepelt a szezonban, a védelem meghatározó embere lett. Jesus azt mondta róla, hogy a portugál válogatott védelmének egyik leendő alapembere. Annyira megindult szekere, hogy a spanyol első ligás, szinte mindig az első tízben végző klub, a Villarreal bejelentkezett érte, és 14 millió euróért megvette a Sportingtól.

A Villarreal nem számít nagy csapatnak,

ezt jelzi, hogy Semedo a klub történetének harmadik legdrágább igazolása volt.

Korábban csak a brazil Nilmarért és a spanyol válogatott Roberto Soldadóért fizettek többet 2,5, illetve 2 millió euróval.

Menő liga, jó csapat, de minden félrement

Semedo némi rizikót jelentett, mivel külföldön első osztályban még nem bizonyított, és lehetett hallani fegyelmi gondokról is vele kapcsolatban. Például azt, hogy jogosítvány nélkül vezetett, és lekapcsolták. A pályán sem volt szent, 24 bajnokin kétszer is kiállították a Sportingból 2016/17-ben.

Semedo volt barátnőjét és gyerekét Portugáliában hagyva, unokatestvérével és egy jóbarátjával költözött át Valencia egyik legmenőbb negyedébe, ahol nagyon gyorsan, nagyon elszaladt vele a ló a szó legrosszabb értelmében:

2017 októberében Semedót meggyanúsították, hogy egy éjszakai szórakozóhely előtt üvegpalackot tört össze egy férfi fején,

novemberben eljárás indult ellene, mert lőfegyverrel fenyegette egy nightclub alkalmazottját a hely előtt,

2018 februárjában pedig két cinkosával együtt elrabolt, megkötözött és megvert egy férfit, majd kirabolta annak lakását.

Az első két vétséget még megúszta szabadlábon, de a Villarrealban így is csak öt meccsen játszott decemberig, amikor megsérült. Lábadozása alatt történt az utolsó, legsúlyosabb bűntette. A feltételezések szerint adósságot próbáltak behajtani két társával, ezért egy hajnalon

foglyul ejtették, és Semedo lakására hurcolták a férfit, akit lekötöztek, és baseballütővel vertek. Azzal fenyegették, levágják az egyik ujját. Majd bezárták, elmentek a lakására, ahonnan 24 ezer eurónyi értéket vittek el.

Minderről már a férfi számolt be a rendőrségen, ahová nagy nehezen sikerült eljutnia. Azt mondta, amikor Semedóék egyik helyről a másikra szállították át, akkor sikerült megszöknie. Állította, hogy Semedo kétszer is rálőtt a valenciai utcákon, de nem találta el, ennek köszönheti az életét. De így sem úszta meg épp bőrrel, mert a bokáját eltörték és összevissza verték.

Semedo lakására egy héttel később csapott le a rendőrség, a futballistát elfogták, és előzetes letartóztatásba helyezték, két cinkosát viszont nem tudták elkapni.

A vád: gyilkossági kísérlet, emberrablás, testi sértés, rablás és illegális fegyvertartás.

Semedo tavaly február végétől júliusig 141 napon át börtönben volt, majd 2018. július 13-án 30 ezer euró (nagyjából 11 millió forint) óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A pénzt maga tette le.

Második esély, több helyről is

A futballista a rács mögött is karban tudta tartani magát, állítólag futballozott is, aztán mázlija volt, mert amint kiengedték, az Huesca, a spanyol első osztály múlt idényének egyik legkisebb csapata azonnal bejelentkezett érte. Kölcsönvették a Villarrealtól, ami a börtönben töltött hónapokat nem is fizette ki játékosának.

Nagyon nagyon játszani akartam újra, és az Huesca megadta nekem a lehetőséget, ráadásul az első osztályban, úgyhogy nem haboztam, hogy elfogadjam az ajánlatukat

- mondta a védő bemutatkozó sajtótájékoztatóján.

Szakmailag annyira nem jött be az új csapat, de tavaly ősszel legalább 12 meccset játszott, majd idén januárban, kölcsönben hazament a portugál Rio Avéba. Tizennégy meccsen két góllal zárta a tavaszt, és újra szerencséje volt, mert a legsikeresebb görög egyesület, az Olimpiakosz 4,5 millióért megvette őt a Villarrealtól, évi 700 ezer euró körüli fizetést adtak neki. Az athéniaknál portugál az edzői stáb, Pedro Martins vezetőedző rehabilitálta a hátvédet.

Rajta kívül két másik portugál is szerepel a keretben (Daniel Podence és José Sá), úgyhogy a környezetváltozás kiválóan bejött, és öt hónappal később

Semedónak 21 meccse és középhátvédként egészen kimagasló, öt gólja van az Olimpiakoszban.

Ebből öt meccset a Bajnokok Ligájában játszott, amelyeken két gólt szerzett, előtte a hat selejtezőn szintén kétszer talált be. Sorban a Viktoria Plzen, az isztambuli Basaksehir, majd a Crvena Zvezda és a Tottenham Hotspur sem úszta meg Semedo-gól nélkül. Két utóbbinak idegenben lőtt gólt, igaz, kis szépséghiba, hogy mindkét meccset elvesztették.

Ötödik gólját a bajnokságban szerezte, méghozzá az egyik legnagyobb ellenfél, az AEK Athén elleni rangadón, és ott már nyertek is 2-0-ra. Az Olympiakosszal vezetik a ligát, és ugyan a BL-ben már nem juthatnak tovább, ha az utolsó meccsükön otthon megverik a Crvena zvezdát, akkor tavasszal az Európa Ligában folytathatják.

Még a válogatott is összejött

Közben Semedót október elején a portugál válogatottba is meghívták (életében először), és a cserék között volt a Luxemburg elleni Eb-selejtezőn.

Bizonyíték, hogy semmi sem lehetetlen? Talán. Egy negatív sorsfordulat még nem jelentheti, hogy valaki ne élhesse az életét, és ne folytathassa az életútját. Rubens bebizonyította, hogy képes változni, képes volt rá, hogy ide kerüljön

- mondta róla Fernando Santos portugál szövetségi kapitány.

Már-már happy end, Semedo visszatért a futballba, visszatért az életbe. Csakhogy az ő jövője még egyáltalán nem tiszta: spanyolországi erőszakos ügyeiben a vizsgálat a célegyenesben van, már a tárgyalás időpontjának kijelölésére várnak az érintettek.

Semedót elítélhetik, sőt szinte biztosan el is fogják, a kérdés csak az, hogy mennyire lesz súlyos a büntetése.

Nincs mindig visszaút Ruben Semedo kivételes helyzetben van, úgy tűnik, még ha állhat is előtte buktató, újra megtalálja helyét a világban. Ő a ritkább példa, gondoljunk csak az NFL-sztár Aaron Hernandezre, aki a New England Patriots klasszisa volt, amikor gyilkossági ügybe keveredett, sőt el is ítélték emberölésért. Természetesen sokkal súlyosabb volt az ő sztorija, onnan már nem lehetett visszaút, Hernandez két és fél évvel ezelőtt, 27 évesen öngyilkos lett a börtönben. Pozitív példa a futballból a 41-szeres dán válogatott Stieg Töfting, aki lefejelte egy kávézó tulajdonosát 2002 nyarán, és négy hónap börtönre ítélték hazájában. Letöltötte, és még négy évig futballozott a svéd és a dán ligában. És ott van az angol Joey Barton, aki kocsmai verekedések miatt kötött ki a börtönben, két és fél hónapot húzott le 2008-ban, kiszabadulva pedig majdnem 10 évet játszott még a legmagasabb szinten.

(Források: cikkünkhöz a Bleacher Report és az ESPN cikkeit használtuk fel. Borítókép: Ruben Semedo gólt ünnepel az Olympiakosz - Tottenham Hotspur meccsen November 26-án Londonban / Justin Setterfield / Getty Images)