Bejött az edzőváltás, elkapta a Chelsea-t az Everton

A Liverpool elleni 5-2-es vereség után kirúgta edzőjét a kiesőzónába zuhanó Everton, ahol 18 hónap után küldték el a portugál Marco Silvát. A helyére a klub korábbi játékosa, Duncan Ferguson ült le, a váltás pedig egyből remek eredményt hozott, a Premier League 16. fordulójának nyitómeccsén ugyanis legyőzték a negyedik helyen álló Chelsea-t.

Az Everton nagyon hamar, már az 5. percben vezetést szerzett Richarlison fejesével – a brazil sorban harmadik bajnokiján talált be, ráadásul a Leicester City, a Liverpool és a Chelsea ellen sem lábbal, hanem fejjel, vállal, majd megint fejjel talált a kapuba.

A második félidő elején szintén nem kellett sok az Evertonnak a gólhoz, a 49. percben Dominic Calvert-Lewin góljával már 2-0-ra vezettek, igaz, három perccel később Mateo Kovačić szépített is 2-1-re.

A Chelsea a mérkőzés utolsó 20-30 percében lényegében megállás nélkül támadt, de az egyenlítés így sem jött össze nekik, sőt, Calvert-Lewin a hajrában 3-1-re növelte az Everton előnyét – a vendégek védelménél komoly rövidzárlat volt, egy eladott labda után a botladozó Everton-játékosok között sem tudtak felszabadítani, így végül Calvert-Lewin lecsapott, beállítva a 3-1-es végeredményt.

Azt nem tudni, hogy Ferguson hosszú távon is marad-e az Everton kispadján, sőt, a kinevezésekor ő maga is arról beszélt, erre nincs nagy esély, de a 3-1-es győzelem lehet, hogy változtat a klub és az edző elképzelésén is.

Everton-Chelsea 3-1

Eredmények

