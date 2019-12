Félpályás szabadrúgásgól esett az olaszoknál

Pénteken 5-0-ra nyert az olasz másodosztályban, vagyis a Serie B-ben a korábbi 57-szeres válogatott, az olaszokkal világbajnok Filippo Inzaghi csapata, a Benevento, ami a Trapanit ütötte ki. A Benevento legjobbja Nicolas Viola volt, aki egyrészt mesterhármast szerzett, másrészt egy félpályás szabadrúgással is kitűnt a mezőnyből.

Viola egy szabálytalanság után volt szemfüles, a csapattársa még a földön ült a buktatás után, amikor felnézett, majd látva, hogy a kapus kívül áll a kapujából, és nem is nagyon figyel, a félpályáról kapura lőtte a már állóhelyzetben levő labdát.

Viola mellett Marco Sau és Massimo Coda góljai állították be az 5-0-s végeredményt, ami után a Benevento továbbra is toronymagasan vezeti a bajnokságot, a Trapani pedig továbbra is kiesőhelyen – a Benevento az üldözőinél egy meccsel többet játszva 12 pontos előnnyel vezet.