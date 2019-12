A budafoki helyzet fokozódik: az NB I. felé tart a kertvárosi csapat

Augusztus első hétvégéjén a hazai sporteseményeket követők elsősorban Mogyoródra figyeltek, ugyanis akkor rendezték a Forma-1-es Magyar Nagydíjat és betétfutamait. Mick Schumacher ekkor aratta élete első Forma-2-es győzelmét, délután pedig Lewis Hamilton egy tökéletesen időzített kerékcserével hetedszer is nyert a Hungaroringen. A futam leintése után bő félórával, négy helyszínen folytatódott az NB II.-es futball-bajnokság 2019/20-as szezonjának első fordulója. A Budaörs a tatabányai Grosics Gyula Stadionban 2-0-ra kikapott a Nyíregyházától, míg a Szeged-Csanád Grosics (korábbi nevén Szeged2011) a gyulai Grosics Gyula Akadémia pályáján 3-0-s vereséget szenvedett a Budafoki MTE-től

Ezzel a győzelemmel kezdődött a Budafok modern kori történetének legsikeresebb időszaka.

Vasárnap a huszadik fordulóval hivatalosan elkezdődött a tavaszi szezon a másodosztályban. A Balmazújváros időközi kizárása miatt tizenkilenc csapatosra csökkent bajnokságban már mindegyik csapat találkozott a másikkal, így a mostani forduló lényegében az első visszavágója volt. Ennek megfelelően most a Szeged-Csanád érkezett a XXII. kerületi Promontor utcába, a Budafok otthonába.

Ausztráliából érkező tulajdonos, és Orbán Viktor egykori edzője

A mérkőzés kezdete előtt fél órával a stadion előtti szűk kis utca teljesen megtelt autókkal, a sporttelep előtti parkolóban egy szabad hely sem maradt, szóval akadt érdeklődés.

Fotó: Huszti István

A nemrég felújított, tetővel befedett lelátó alatt nagyjából háromszázan gyűlhettek össze az ország legkülönbözőbb pontjairól. Volt, aki Monorról jött megnézni a meccset, mint mondta, igazán egyik csapatnak sem szurkol, csak a foci, és egy budafoki barátja miatt volt kint. Másvalaki Sárvárról jött, és persze Szegedről is jó páran elkísérték a csapatukat.

A stadionon és környékén egyébként még további fejlesztéseket jöhetnek. Egy budafoki szurkoló úgy tudja, hogy hamarosan egy szálloda fog épülni közvetlenül a sporttelep mellett, a vendég szurkolóknak pedig egy önálló lelátót is felhúznak. A BMTE utánpótlása is növekszik, a gyerekeknek több műfüves pályát is építettek.

Ezekből is látszik, hogy a klub jövője biztosnak tűnik, akár feljutnak a szezon végén, akár nem. 2015-ben az Ausztráliában született, magyar származású Bélteky Róbert lett a klub tulajdonosa, neki hosszú távú terve, hogy feljuttassa a csapatot az első osztályba. A helyi drukkerek úgy látják, ehhez minden adott Budafokon, ahol szerintük a játékosok is jól érzik most magukat. Lelátói pletykák szerint egyébként Jakab János, a klub tiszteletbeli elnökének köszönhető, hogy Budafokra hívta a Ausztráliában, Ázsiában és Magyarországon is parkolóházakat üzemeltető Béltekyt. Jakab jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral is, akinek korábban még edzője is volt.

A hazai szektorban egyébként családias volt a hangulat, a legtöbben ülve nézték a meccset, ami a meccs előrehaladtával, és hőmérséklet csökkenésével együtt egyre kényelmetlenebb is volt. Idősek, fiatalok, családok vegyesen alkották a hazai szurkolótábort, kiegészülve néhány hangadóval, akik időnként rákezdtek a Hajrá Budafok! rigmusra, de a hangosabb szegedi szurkolókkal nem igazán voltak egy súlycsoportban.

Ha van papírforma a másodosztályban, akkor ez a meccs biztosan egyes volt. A Budafok második, feljutást érő helyen áll a bajnokságban, ezt megelőzően hat meccs óta veretlenek voltak. A védelmük az egyik legjobb a ligában, mert tizennyolc meccsen mindössze tizenhét gólt kaptak, aminél csak a Gyirmót védelme jobb. Az ellenfeleik kapuja előtt is feltalálják magukat, hiszen harminchárom szerzett góljuk a harmadik legtöbb a Vasas és az MTK után. A tizenegy gólos támadójuk, Kovács Dávid (a Vasas-csatár Birtalan Botonddal megosztva) vezette is a góllövőlistát.

Mi történt a pályán?

Leginkább semmi. A meccset a budafokiak esélyeshez illően kezdték, az első negyedórában többnyire náluk volt a labda. A szegediek tizenöt perc után vették fel a meccs ritmusát, ami után teljesen egyenrangú ellenfele volt egymásnak a két csapat. Az első félidőben viszont egyáltalán nem voltak kapura veszélyesek, és a látottak alapján nehéz lett volna megmondani, hogy melyik a második és melyik a tizenkettedik a bajnokságban.

A második félidő elején aztán a Szeged járt közel a gólhoz, de ezután a Budafok újra átvette a meccs irányítását, és hatvanadik perctől kezdve megint a Szeged térfelén volt többet a labda. A 68. percben a hazai Szabó a tizenhatoson belül elesett a szegedi védő, Deák István mellett, azonban a játékvezető nem ítélt büntetőt. Ezt a budafoki szurkolók egy része egyáltalán nem hagyta szó nélkül, és válogatott szidalmakat zúdítottak a pályára.

Ennek csak az vetett véget, amikor a 73. percben a Budafok megszerezte a vezetést. A szegedi kapust, Takács Jánost letámadták, emiatt a labdát a lehető legrosszabb helyre, a budafokiak hetesének, Vankó Imrének a mellére rúgta. Vankó a jobb szélről zavartalanul adhatott középre, ahol Kulcsár Kornél érkezett, és közelről a kapuba fejelte a labdát, 1-0. Ez végül győzelmet ért.

A védelem a kulcs

Amikor azt próbáltam megtudni a hazai szurkolóktól, hogy mi a Budafok idei jó szereplésének a titka, mindenki egy nevet vágott rá: Csizmadia Csaba. A volt válogatott és Fradi-védő Csizmadia tavaly vette át a csapat irányítását, miután Budafokon fejezte be a játékos pályafutását.

A budafoki edző, Csizmadia Csaba (balra)

Az előző szezont a 16. helyen zárta a csapattal, vagyis a bennmaradásért küzdöttek. Ehhez képest most óriási az előrelépés, pedig nem sokat változott azóta a keret, viszont a csapat most sokkal egységesebb, ami szerintük főként Csizmadia érdeme.

Amikor az egyik hazai szurkolóból kihúztam, hogy ki a leginkább meghatározó játékos, akkor nem a gólfelelős Kovács Dávidot, vagy a volt válogatott Filkor Attilát említette, hanem Vaszicsku Gergőt, aki szerinte a védelem oszlopa, és nagy kár, hogy sérülés miatt most nem tudott játszani.

Egy másik budafoki szurkoló azt emelte ki, hogy a sorsolással is szerencséje volt a csapatnak, mert a szezon elején talán könnyebb ellenfeleik voltak, akiket sikerült legyőzniük, ami további lendületet adott a játékosoknak. A drukkerek arról is beszéltek, hogy mindenki kisebb csodaként éli meg Budafokon, hogy feljutó helyen telelnek, de igazából az első osztályról még nem nagyon álmodoznak.

Fotó: Huszti István

a szurkolók úgy gondolják, ha a bajnokság végén az első ötben végezne a budafok, már az is ragyogó eredmény lenne.

A budapesti foci már évtizedek óta teljesen Pest-központú. Legutóbb a kilencvenes évek végén volt Budának első osztályú csapata, akkor a III. Kerület az 1996/97, és az 1998/99-es szezonokat töltötte az élvonalban. A Budafok történetében másodjára lehetne élvonalbeli, legutóbb az 1945/46-os szezonban szerepeltek az első osztályban.

A tulajdonos, Bélteky Róbert korábban azt mondta, hogy nem akarnak az a klub lenni, ami szerencsével feljut az NB I.-be, aztán utolsóként ki is esik, ezért fokozatosan akarnak építkezni. Fél év múlva kiderül, hol tartanak ezzel.