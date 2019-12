Székekkel dobálták a szurkolók az élvonalból kieső négyszeres brazil bajnokot

Teljes káoszba fulladt és végig sem ment a brazil első osztályú focibajnokságban szereplő Cruzeiro EC utolsó meccse, mert a csapat feldühödött szurkolói a 84. percben bekapott második gól után szó szerint elkezdték szétbontani a stadiont, székeket dobáltak a pályára és a rendőrökkel is összecsaptak a lelátón a csapat kudarca miatt – írja a CNA.

Cenas lamentáveis no Mineirão! Muitas bombas e correria nas arquibancadas após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/eopKHY79fJ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 8, 2019

A nagy felháborodás annak köszönhető, hogy a 2013-ban és 2014-ben egymás után két bajnoki címet nyerő, az idei szezont is jól kezdő Cruzeiro ezzel a vereséggel története során először kiesett az élvonalból. A szurkolók láthatóan elég komolyan vették a dolgot, a rendőröknek villanógránátokkal kellett megfékeznie a felbőszült tömeget, akik közül többen a pályára akartak ugrani.

Emiatt a játékvezető a meccs hivatalos vége előtt le is fújta a találkozót, mert úgy ítélte meg, hogy veszélyben van a játékosok biztonsága, ami ránézésre nem is tűnik elrugaszkodott elképzelésnek. Egy másik felvétel alapján a stadionon kívül sem volt sokkal jobb a helyzet, ott is a rendőröknek kellett megfékeznie a drukkereket.

A Cruzeiro idei vesszőfutása egyébként nem véletlen, a csapatot májusban alapjaiban rázta meg az, hogy a klubvezetés korrupciós botrányba keveredett. Ebből nem is nagyon tudtak kikeveredni, 38 meccsen négy edzőt fogyasztottak el, az utolsót éppen múlt héten vették fel, de csodát láthatóan ő sem tudott tenni.

A Cruzeiro a CSA, a Chapecoense és az Avai társaságában távozik a másodosztályba, ahonnan korábban a Vasco, a Corinthians, a Fluminense és az Inter is kikecmergett már, de a jelenlegi helyzetet tekintve egyáltalán nem biztos, hogy a négyszeres bajnoknak is összejön majd ez.