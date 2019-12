Vardy duplázott, tovább szárnyal a Leicester

Sorozatban nyolcadik győzelmét húzta be a tabellán második helyen álló Leicester City, miután 4-1-re nyert az Aston Villa vendégeként a Premier League 16. fordulójának vasárnapi játéknapján, így tovább növelte előnyét a szombaton a Manchester United ellen bukó Manchester City előtt.

Az Aston Villa számára olyannyira nem indult rosszul a találkozó, hogy a 11. percben már a vezetést is megszerezhették volna. Egy szép támadás végén El Ghazi kapott remek labdát középen, de a holland csatár az ötösről a felsőlécet találta telibe, így maradt a 0-0. Szűk tíz perccel később már Vardy villant meg a túloldalon: két védőt lehagyva érte be Iheanacho indítását, a kapust is elfektette, aztán még egyszer túljárt egyik üldözője eszén, mielőtt a kapuba lőtt volna.

A szünet előtt aztán a gólpasszt adó Iheanacho is betalált, így elég szorult helyzetbe került az Aston Villa, de még az első félidő hosszabbításában szépíteni tudtak Grealish góljával. A Leicester ugyanakkor nem lassított, a fordulás után nem sokkal belőtték a harmadikat is, a kegyelemdöfést pedig Vardy vitte be a 75. percben, beállítva ezzel a 4-1–es végeredményt.

meccs

A Southamptonnál ezúttal is betalált az előző négy bajnokiján is eredményes Danny Ings, a Newcastle azonban így is 2-1–re győzött a vendégek ellen. A Sheffield United szintén 2-1–re győzött a Norwich ellen, a Brighton pedig 2-2-es döntetlent játszott a Wolverhamptonnal, ami így már 11 meccs óta veretlen a bajnokságban – mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ebből hatszor játszottak döntetlent.

Premier League, 16. forduló