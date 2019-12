Az Arsenal látványos játékkal mozdult el a holtpontról

Először győzött az Arsenal megbízott edzőjével, Freddie Ljungberggel az angol futballbajnokságban. A Premier League 16. fordulójában a West Hamet 3-1-re verték Mesüt Özilék.

Az Arsenal november 29-én rúgta ki korábbi edzőjét, Unai Emeryt. Átmeneti megoldásként az utánpótlásban dolgozó Freddi Ljungberget nevezték ki a mélyrepülésben lévő klub edzőjének.

A svéd első két bajnokiján nem tudott nyerni, a Norwich-csal 2-2-t játszott az Arsenal, míg a Brightontól 2-1-re kikapott.

A hétfői esti bajnokin is hátrányba került Ljungberg csapata, a 38. percben Ogbonna talált be. A második félidőben viszont felpörgött az Arsenal és látványos játékkal szerezte meg a győzelmet.

A 60. percben egy bal oldalon végigfutó akció végén Martinelli talált be, majd hat perccel később mélyről indulva passzolták ki Pépéék a védelmet. Az elefántcsontparti játékos sarkazása után indult be középre, majd egy félfordulatos rúgással be is talált.

A harmadik gólnál három passzal került helyzetbe a saját térfeléről induló Arsenal, a 16-osnál Aubameyang rázta le védőjét, majd a kapu jobb sarkába pörgetett, és ezzel a 69. percben be is állította a 3-1-es végeredményt.

A győzelemmel együtt sincs túl jó helyzetben az Arsenal, csak a kilencedik helyen áll, a negyedik Chelsea-hez képest hét pont a hátránya.

Premier League, 16. forduló:



West Ham United-Arsenal 1-3 (1-0)



vasárnap játszották:



Brighton-Wolverhampton Wanderers 2-2 (2-2)

Aston Villa-Leicester City 1-4 (1-2)



Newcastle United-Southampton 2-1 (0-0)



Norwich City-Sheffield United 1-2 (1-0)



szombaton játszották: