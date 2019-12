Egy kiképzőtáborban éltünk, brutálisak voltak az edzések

Novothny Soma a 95. percben gólt is fejelt a Puszan feljutásáról döntő meccsen.

Novothny Soma csapata, a Puszan feljutott a dél-koreai első osztályba. A magyar futballista a Nemzeti Sportnak arról beszélt, hogy kiképzőtábort idéző edzésmunkának köszönhető a csapat sikere.

A Puszan négy éve esett ki az első osztályból, az előző három évben is volt esélye a feljutástra, de mindig elbukta a rájátszást. Most szombaton viszont már sikerrel vette ezt, Novothny fejesénk is köszönhetően 2-0-s győzelemmel jutott fel a Puszan.

Fotó: kimsukjin

Az Újpestből eligazoló Novothny március óta játszik Dél-Koreában, a sportigazgatója szerint külföldi játékos még nem küzdött és harcol úgy a klubért, mint a magyar csatár.

Novothnynak az edzéseket volt a legnehezebb megszokni, azt mondta brutális edzésmunka zajlik ott, a regenerációs és frissítés ismeretlen fogalom. „Kétórás edzések voltak, amelyek nagy része a terhelés jegyében tel: ha szombat után a következő szombaton volt bajnoki, hétfőtől csütörtökig széthajtottak minket. Mások pihentek, mi mentünk edzőtáborba, ahol napi két edzés volt, sokszor az ágyból nem tudtam felkelni, annyira fájt mindenem."

A játékos elmondta, eleinte még ki is szállt az edzésekből, mert nem bírta, de szerinte még sosem volt olyan jó fizikai állapotban, mint most. „Nem vitás, a végső siker annak az eredménye, hogy egy katonás futballista-kiképzőtáborban éltünk."