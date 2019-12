BL: utolsóból lett második, 3-0–val ment tovább az Atalanta

Nem várt izgalmakat hozott a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának korai sávja: az Atalanta 3-0–ra nyert a Sahtar Donyeck ellen, és úgy jutott tovább, hogy az esti meccsek előtt még utolsó volt a C csoportban, a Dinamo Zagreb pedig hiába szerzett vezetést Olmo gyönyörű góljával, a Manchester City 4-1–re verte őket Gabriel Jesus mesterhármasával és Foden találatával.

Dinamo Zagreb - Manchester City 1-4

Egyáltalán nem kezdte rosszul a meccset a Dinamo Zagreb a némileg tartalékos City ellen, ennek pedig hamar gól lett a vége. A 10. percben Dani Olmo kapott tökéletes labdát, a spanyol pedig nem is tétovázott: futtában bombázott a kapura, Bravo pedig csak belekapni tudott a lövésbe.

A City válaszára bő húsz percet kellett várni, Gabriel Jesus lőtte be az angolok egyenlítő gólját, de a félidőre még 1-1–gyel mentek a csapatok, így továbbra is éltek a Dinamo továbbjutási esélyei. A második félidőben aztán ezek hamar szertefoszlottak:

Gabriel Jesus előbb az 50. percben talált be,

majd négy percre rá mesterhármast szerzett.

Innen már nem nagyon volt visszaút a hazai csapatnak, de így is próbálkoztak derekasan, feljebb kapaszkodni azonban nem tudtak. A hajrában aztán megint a City örülhetett, a második gólpasszt adó Foden megszerezte csapata negyedik gólját, így az angolok a kezdeti hátrány után tükörsimán nyerték meg a meccset.

Sahtar Donyeck - Atalanta 0-3

A C csoportban a fixen csoportelső Manchester City mögött lényegében mindhárom csapatnak volt még lehetősége arra, hogy továbbjusson, arra azonban valószínűleg így is kevesen fogadtak volna, hogy az első három csoportkörös meccsét elveszítő, a meccsek előtt az utolsó helyen álló Atalanta megy majd tovább az angolok mögött.

A kimondottan unalmas első félidő alapján nem is tűnt úgy, hogy komolyabb erőket mozgósítottak az olaszok a továbbjutás érdekében, és a második félidő eleje sem hemzsegett a helyzetektől. A 67. percben aztán megtört a jég, Castagne egy szépen kijátszott akció végén talált a kapuba, a játékvezető viszont lest fújt. Az eset után hosszas videózás következett, nem is indokolatlanul, elég nehezen lehetett ugyanis megállapítani, hogy a támadás utolsó előtti passzánál volt-e les, vagy sem. A találatot végül megadták, így 1-0-ra vezetett, és már továbbjutásra állt az Atalanta.

A 77. percben aztán a korábban már egy sárgát begyűjtő Dodót piros lappal kiszórta a játékvezető, az olaszok pedig ki is használták az emberelőnyt, Pasalic három perccel később kétgólosra növelte az előnyt. A hosszabbítás legvégén aztán Gosens is betalált, így 3-0–val ment tovább az Atalanta. Utoljára egyébként a 2002/3-as szezonban fordult elő, hogy olyan caspat jutott tovább a BL-ben, ami elvesztette az első három csoportkörös meccsét, akkor a Newcastle United hozta ezt össze.

