A Werder óriási gólt lőtt a Bayernnek, aztán kapott egy hatost

A Bundesligában dobogóért hajtó Bayern München 6-1-gyel ütötte ki a Werder Brement szombat délután, pedig olyan szépen indult minden a vendég csapat számára.

A 24. percben Milot Rashica indult meg a félpályán, a Bayernből utolsó emberként Jerome Boateng próbálta meg felvenni vele a tempót, de nagyjából annyira tűnt mozgékonynak Rashica mellett, mint egy birodalmi lépegető. A Werder-támadó egy darabig vezette a labdát, aztán a tizenhatoson kívülről a kapuba bombázott.

Szép megmozdulás volt, viszont innentől kezdve nem sok köszönet volt a mérkőzésben a Werder számára. A Bayern az első félidő végén megfordította a mérkőzést, aztán a 63. perctől beindult a henger: negyedórán belül négy gólt vágott a hazai csapat.

A legszebb talán a hatodik volt, amit Coutinho Philippe Coutinho lőtt a tizenhatosról, jól eltalálta a labdát, ami a kapufáról pattant be. Coutinhónak ráadásul ez volt a harmadik gólja a mérkőzésen, melyen kiosztott két gólpasszt is, szóval mondhatjuk, hogy jó napja volt. Mellette Lewandowski kétszer talált be, és Thomas Müller is eredményes volt.

A Bayern 6-1-re nyert, de a Borussia Dortmund is magabiztos győzelmet aratott: a Mainz otthonában nyertek 4-0-ra. A magyar válogatott Szalai Ádám kezdő volt a Mainzban, a nyolcvanadik percben cserélték le.

Eredmények:

Bayern München-Werder Bremen 6-1 (2-1)

Hertha BSC-SC Freiburg 1-0 (0-0)

1. FC Köln-Bayer Leverkusen 2-0 (0-0)

FSV Mainz 05-Borussia Dortmund 0-4 (0-1)

SC Paderborn-Union Berlin 1-1 (1-1)