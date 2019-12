Brutálisan mellbe talpalta a kapus a meginduló támadót

A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 15. fordulójának zárómeccsén a Schalke hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot, amivel a Bayern Münchent megelőzve, a táblázat negyedik helyére jöttek fel.

A mérkőzés elsősorban nem a belga támadó, Benito Raman 53. percben szerzett győztes góljáról marad emlékezetes, hanem a Schalke kapusának és egyben csapatkapitányának, Alexander Nübelnek a durva szabálytalanságáról és kiállításáról.

A 66. percben a Frankfurt szerb középpályása, Mijat Gaćinović kapott egy remek indítást, ami után egyedül törhetett volna a Schalke kapujára. Csakhogy ezt Nübel nem akarta megvárni, és a kapujából majdnem a térfél közepéig rohant ki, hogy valahogyan megállítsa a Frankfurt támadását.

Ebből végül az lett, hogy nyújtott lábbal mellbe talpalta, és brutálisan letarolta Gaćinović-ot.

Felix Zwayer játékvezető nem habozott, azonnal kiállította Nübelt. A Schalke vezetőedzője, David Wagner Amine Haritot csereléte le Markus Schubert cserekapusra. Az ütközés után Gaćinović sem tudta folytatni a meccset. A 21 éves Schubert jól helytállt az első Bundesliga-meccsén, a Frankfurt nem tudta bevenni a kapuját.

Nübel szabálytalansága kísértetiesen emlékezetet a német válogatott és a Schalke korábbi korszakos kapusának, Harald Schumachernek az 1982-es világbajnokság elődöntőjében elkövetett szabálytalanságra. Az NSZK-Franciaország-meccsen Schumacher szinte ugyanilyen mozdulattal tarolta le Patrick Battistont, azonban ő megúszta akkor kiállítást. Mi több, a büntetőpárbajban két francia tizenegyes is kivédett, ami után első szám közellenség lett Franciaországban.

A 23 éves Nübelt korosztálya legígéretesebb kapusának tartják Németországban, nem hiába védett már 41 Bundesliga-meccsen. Ez most egy darabig nem lesz több, piros lapja miatt legalább kétmeccses eltiltást vár. A mostani már a második kiállítása volt az eddig nem túl hosszú pályafutása során. A szerződése a szezon végén lejár, a hírek szerint a Bayern München szívesen szerződtetné is. A Schalke vezetői azonban próbálják őt meggyőzni, hogy Manuel Neuer mögött nem sok lehetőséget kapna, ezért inkább hosszabbítson a jelenlegi klubjával, ahol már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

Bundesliga, 15. forduló:

Schalke 04-Eintracht Frankfurt 1-0 (0-0)

VfL Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach 2-1 (1-1)

szombaton játszották:

Fortuna Düsseldorf-RB Leipzig 0-3 (0-1)

Bayern München-Werder Bremen 6-1 (2-1)

Hertha BSC-SC Freiburg 1-0 (0-0)

1. FC Köln-Bayer Leverkusen 2-0 (0-0)

FSV Mainz 05-Borussia Dortmund 0-4 (0-1)

SC Paderborn-Union Berlin 1-1 (1-1)

pénteken játszották:

1899 Hoffenheim-FC Augsburg 2-4 (1-1)

