Özil miatt törölte műsoráról a kínai tévé az Arsenal–ManCity-meccset

Mesüt Özil bírálatára válaszul a kínai állami televízió (CCTV) törölte műsorából az Arsenal–Manchester City-mérkőzést, írja a BBC.

Özil, az Arsenal futballistája közösségi oldalán szólalt fel Kína elnyomott muszlim kisebbsége, az ujgurok miatt. A világ muszlim közösségét is igyekezett sürgetni, hogy tegyenek valamit az ujgurokért.

A futballista klubja elhatárolódott a kinyilatkoztatástól, de ahogy egy NBA-vezér esetében, Kína most is beleállt az ügybe, gyorsan megtorolta a kritikát, A CCTV vasárnap nem adja az Arsenal–ManCity-meccset, helyette a Tottenham–Wolves-mérkőzést tette be a műsorba.

A kínai futballszövetség is jelezte már, hogy elfogadhatatlan számára Özil nyilatkozata, és kínai szurkolókat is megsértett vele.

Az amerikai és a nemzetközi sajtóban nemrég jelentek meg olyan, jogvédők és szakértők információira támaszkodó riportok, melyek szerint Hszincsiangban egymillió ujgurt tartanak fogva.