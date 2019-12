Rommá verte az Aston Villa a foghíjas Liverpoolt a Ligakupában

Majdnem minden második lövéséből gólt szerzett az Aston Villa a Liverpool ellen az angol Ligakupa negyeddöntőjében. A birminghamiek tizenegy lövésből öt gólt szereztek, míg a Liverpoolnak tizenöt sem volt elég ahhoz, hogy legalább egyszer betaláljanak.

A meccs gyakorlatilag két rövidebb időszakban dőlt el. Először Conor Hourihane talált be a 14. percben szerencsésen szabadrúgásból, majd Morgan Bayes szerzett öngólt három perccel később. Húsz percig maradt is ez az eredmény, hogy aztán Jonathan Kodjia először a 37., aztán a 45. percben is betaláljon. A végeredményt Wesley Moraes állította be a 92. percben. Ezzel az első osztályban épp, hogy nem kieső, a 17. helyen álló Aston Villa 5-0-ás eredménnyel kiütötte a bajnokságot 10 ponttal vezető Liverpoolt.

Az eredmény úgy is súlyos, hogy a Liverpool történetének legfiatalabb kezdőjével áll ki az Aston Villa ellen, hiszen az első csapat éppen Katarban van a klubvilágbajnokságon, ahol a mexikói Monterrey csapatával mérkőznek meg az elődöntőben. Az előző meccsükhöz képest 11 helyen, vagyis a komplett kezdőcsapaton változtatniuk kellett, emellett öt játékos húzhatta fel először felnőtt mérkőzésen a klub mezét. Jürgen Klopp helyett az U23-as csapat edzője, Neil Critchley dirigált a padról.

Az Aston Villa 2013 után először szerepelhet az angol Ligakupa elődöntőjében, ahol az Everton-Leicester City, az Oxford United-Manchester City vagy a Manchester United-Colchester United párosítások győztesének valamelyikével küzdhetnek meg a döntőbe jutásért.