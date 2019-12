Firmino a 90. percben pöccintette a Liverpoolt a klubvb döntőjébe

Miközben a Liverpool 14-18 éves fiataljai tegnap este az Aston Villa ellen játszottak (és kaptak ki 5-0-ra) a Carabao- avagy EFL-kupa nevű sorozatban (szegény angoloknak két hazai kupájuk is van, az FA Cup, amit mindenki szeretne megnyerni, meg ez a másik, ami volt már Tejkupa, Ligakupa, stb, és csak púp minden háton), a Liverpool nagycsapata Katarban, a klubvilágbajnokságon vesz részt, amit két meccsel meg is lehet nyerni. Ebből az elsőt abszolválta ma Jürgen Klopp csapata, bár nehezebben mint előre gondoltuk volna, a mexikói Monterrey csapata elég szívós ellenfél volt.

A Livepool viszont jobb és jobb passzban lévő csapat, erősebb kerettel - Mané, Firmino és Trent Alexander Arnold csak a meccs utolsó harmadában szállt be a játékba - és ez meglátszott az egyébként hajtós, ún. nyílt siasakos küzdelmet hozó elődöntőn, amin a Liverpool szerzett vezetést a 11. percben egy tipikus Pool-góllal: a balbekk Robertson indult meg a mexikói térfélen szélről belefé, kényszerítőzni akart volna Salah-val, de ő inkább tolt egyet a labdán úgy 22 méterre a kaputól, majd kiugratta azt a Naby Keitát, aki legutóbbi bajnokiján és BL-meccsén is betalált, és most folytatta jó sorozatát, úgy 12 méterről, jobbal lőtte el a labdát a szöget elég rosszul záró kapus mellett.

A Monterrey nem tört meg (mitől tört volna?), és a 13. percben egyenlített. Egy baloldali támadásnál az elbambuló Robertson miatt becsődölt a liverpooli lescsapda, szélről erős lövéssel kínálták meg Alisont, a középen tökegyedül maradó Funes pedig hat méterről bepofozta a kapusról kipattanó labdát.

A Liverpool azonnal visszavett vagy három osztásnyit a Kloppométer attak állásából, és volt ugyan helyzetük, de leginkább csak azzal foglalkoztak, hogy azt ellenfél ne nagyon domináljon és kapjon esetleg vérszemet. A cserék feldobták a meccset a második félidő végére, amikorra már Klopp és a Monterreyt edző Mohamed is besárgult, egészen pontosan a partvonal melletti emberkedésért.

Aztán jött a 90. perc, amikor egy átlagcsapat már a lefújást várná, a Liverpool meg ilyenkor adja rá a nitrót. Salah cselezgetett a mexikói 16-oson belül háttal a kapunak, visszatette a labdát Alexander Arnoldnak, aki az idei huszadik gólpasszát adta, ezúttal a lendületből érkező Firminonak, aki olyan bokamozdulattal pöccintette el a labdát a kapus mellett, mint annak idején Romario a Barcelonában.

A Pool a pénteki döntőben a Flamengóval játszik majd.