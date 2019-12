Ronaldo akkorát fejelt, hogy gyakorlatilag átugrotta a védőjét

Nem született meglepetés az olasz bajnokságban, a listavezető Juventus sima 2-1-es győzelmet ért el a tabella alsó harmadában tanyázó Sampdoria otthonában.

Az első gólt a juventusos Paulo Dybala lőtte a 19. percben, erre még tudott válaszolni a Sampdoria, a 35. percben Gianluca Caprari volt eredményes. Cristiano Ronaldo viszont még a 45. percben beállította a végeredményt egy gigantikus fejessel.

Alex Sandro beívelését bólintotta be a kapuba, a fejeshez pedig olyan magasra ugrott, hogy gyakorlatilag átugrotta az előtte álló védőt is. Olasz források szerint Ronaldo feje a fejes pillanatában 2,56 méter magasan volt. Sandro volt egyébként a másik juventusos gólnál is a gólpasszt adó játékos.

A meccsen kiosztottak jónéhány sárgát is, a Sampdoria gólszerzője, Gianluca Caprari a 76. percben addig vitatkozott, hogy lapot kapott, ami azért volt különösen kellemetlen, mert a 92. percben pedig lapot érően szabálytalankodott, így a meccs végén összeszedett egy pirosat. A meccs utolsó sárgájára egészen a legvégéig kellett várni, a 96. percben a sampdoriás Gastón Ramirez vitatkozott össze magának egy lapot.