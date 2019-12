Mit tehet egy futballklub, hogy ne tegye tönkre a bolygót?

Mint minden iparág, a sport is hatással van a környezetre. A futballklubok nagy stadionokat üzemeltetnek, sokat utaznak, a nézők pedig sok szemetet termelnek. Egy nagy bajnokságban már rangsorolták is, hogy melyek a legzöldebb klubok, de mi a helyzet a magyar bajnoksággal?

A klímaválságról folyó közbeszédben kevesebb szó esik arról, hogy a sport, és azon belül is a futball mennyivel járul hozzá az emberiség károsanyag-kibocsátásáért.

Pedig a futballklubok ökológiai lábnyomához méretes focicsuka illene, pláne, ha az európai topcsapatokról beszélünk.

Több tízezer férőhelyes stadionokat üzemeltetnek, azokat fűteni, világítani kell, a gyepet pedig rendszeresen öntözni. A szurkolók esznek-isznak a meccsek alatt, aminek következtében a vécék folyamatosan üzemelnek, nem kevés vizet elhasználva, és mindeközben rengeteg szemét termelődik. Ehhez jön még a játékosok és a szakmai stáb utaztatása, ami a Bajnokok Ligája- vagy az Európa Ligája-meccsek esetében akár több ezer kilométeres repülőutat jelenthet, de előfordul, hogy egy sima bajnoki miatt is repülőre száll a csapat.

Tonnányi szeméttel jár, ha útjára indul a pettyes

Szemléltetésképpen néhány adat, hogy mivel jár egy focicsapat működése:

Southamptonnak és Newcastle-nek is Premier League-csapata van, a két város közti repülőút alatt 2,1 tonna szén-dioxid került a levegőbe, ugyanez az út vonattal harmadannyi kibocsátással járna

Egy futballpálya egyszeri öntözésére felhasznált vízmennyiség kétheti csapadéknak felel meg

Egy futballcsapat komplett szerelésének kimosásával 17 millió műanyagrészecske kerül a vízhálózatba

A 90 ezer férőhelyes Wembley két óriáskivetítőjének energiaigénye 4800 darab kenyérpirítóénak felel meg.

Egy marhahúsos hamburger előállítása 3 kiló szén-dioxiddal jár, 13-szor többel, mint egy vegán szendvicsé.

Hogy globális léptékben mekkora károsanyag-kibocsátást jelent a futball, érdemes megnézni, mekkora környezeti terheléssel járt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság. Bár nem klubfutballról van szó, a meccs- és nézőszámok összevethetőek a bajnokságokéval, mivel az Eb-n a karbonkibocsátás 80 százaléka a meccsekhez kötődően keletkezett. Az esemény 2,5 millió szurkolót vonzott, 10 helyszínen összesen 51 meccset rendeztek, ez például 5-6 Premier League fordulónak felel meg.

Az egy hónapon át tartó Eb teljes szén-dioxid kibocsátása 2,8 millió tonna volt, több mint 1500 tonna hulladék keletkezett az esemény alatt.

Egy teljes bajnoki szezon lebonyolítása tehát még jobban megterheli a környezetet. Még jobb képet ad a Essex-i Egyetem 2014-es tanulmánya, amiben azt mérték fel, hogy az alacsonyabb osztályú angol klubok mennyi szemetet termelnek egy szezon alatt. Azért ezt vizsgálták meg, mert a hulladékgazdálkodáson keresztül tudják leginkább kontrollálni a károsanyag-kibocsátásukat. Közel 900 klub vizsgáltak, ebben a legutolsó megyei bajnokságban szereplő falusi csapat is benne van.

A 2012-13-as szezon 9 millió nézőt vonzott, a több ezer meccsen 30 ezer tonna szemét termelődött, ebből 7400 tonna ment egyenesen a szeméttelepre, ami 2,1 millió tonnányi üvegházhatású gáz levegőbe engedésével egyenértékű.

Összehasonlításképpen: a 2012-es londoni olimpia 10 ezer tonna hulladékot termelt a maga 11 millió nézőjével. A bajnokságok osztályának emelkedésével a párhuzamosan nőtt a megtermelt hulladék mennyisége, vagyis a Premier League és a Championship emissziója vélhetően még nagyobb.

A tanulmány arra is kitér, hogy más iparágakhoz képest a futballklubok szervezeti szinten lassabban reagálnak a klímavádelem kihívásaira. Nincs meg az ehhez szükséges tudásuk (technológia, irányelvek), a környezettudatosság csak a legnagyobb, leggazdagabb csapatoknál jelenik meg szempontként. Minden héten milliók nézik világszerte az Arsenal vagy a Manchester United meccseit, tehát PR-szempontból sem mindegy, hogyan állnak a klímavédelem kérdéséhez.

Nem néznek hülyén, ha vegán kaját kér a szurkoló

Ezek után felmerül a kérdés, hogy mitől lesz egy futballklub fenntartható? Mit tehet azért egy csapat, hogy környezetkímélőbben működjön? A Sports Positive Summit ezt mérte fel nemrég, és nyolc szempont alapján elemezte a világ legnézettebb bajnokságának, a Premier League csapatainak működését. Kizárólag azokat a tényezőket vették figyelembe, amikre a kluboknak ráhatásuk van, közvetlenül befolyásolják befolyásolják egy-egy meccsnap környezeti terhelését:

megújuló energiaforrások használata

energiahatékonyság

vízfelhasználás hatékonysága

környezetbarát közlekedési módok

hulladékkezelés

egyszer használatos műanyagok helyettesítése

növényi alapú vagy alacsony széndioxid kibocsátással előállított élelmiszerek elérhetősége

kommunikáció, zöld célok iránt elkötelezettség

Kategóriánként maximum egy pontot szerezhettek a klubok; felet kaptak, ha nem feleltek meg teljes mértékben az előírt kritériumoknak, vagy még bevezetés előtt álltak a fenntarthatóságot célzó technológiák, irányelvek. Abban az esetben nem kaptak pontot, ha a honlapjukon vagy közösségi oldalaikon semmilyen módon nem tüntették fel, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek ökológiai lábnyomuk csökkentéséért. Itt érhető el a részletes elemzés.

A fenntarthatósági ranglista élén négyes holtverseny alakult ki a nyolcpontos Arsenal, Manchester United, Manchester City és Tottenham Hotspur között. A dobogós helyeken szintén több csapat osztozott: Brighton and Hove Albion, a Newcastle United és a West Ham egyaránt 7,5-7,5 pontot ért el. Őket követette az Everton, az Aston Villa és a Sheffield United 7-7 ponttal. A középmezőnyben találjuk a Chelsea-t és a Liverpoolt (6,5 pont).

Akárcsak a Premier League-ben, ebben az összevetésben is a Watford a sereghajtó, messze a legkevesebb pontot elérve (2,5). Ennek az az oka, hogy a klub alig szolgáltatott információt az elemzéshez, tehát az is lehet, hogy világ legzöldebb csapatáról van szó, csak jól titkolja.

Általánosságban elmondható, hogy a PL-klubok többségénél a stadion energiaellátása már kisebb-nagyobb arányban valamilyen megújuló forrásból történik, napelemekkel és szélturbinákkal főleg az edzőközpontokban lehet találkozni. Az Arsenal stadionja, a 2006-ban átadott Emirates áramellátása 2017 óta teljes egészében megújuló forrásból történik, ezzel éves szinten 7 ezer tonnával csökkentette szén-dioxid kibocsátását a londoni klub. Érdekesség még, hogy 2018-ban telepítettek egy energiatároló rendszert is, amivel 90 percig képesek árammal ellátni az egész létesítményt.

A Newcastle United a világ első karbon pozitív futballklubjának mondja magát. Hogy ez a hangzatos szlogen mit takar? Azt, hogy több szén-dioxidot nyel el működése során, mint amennyit kibocsát. Az edzőközpontban üzemelő CHP-berendezéssel (combined heat and power) például 390 tonnával csökkent a klub éves karbonkibocsátása. A környezettudatosság anyagilag is kifizetődő: évente 150 ezer fontot spórolnak a rendszerrel.

A Manchester United az elmúlt 10 évben egymást után ötször kapta meg a Carbon Trust minősítést, ami azoknak a cégeknek jár, amelyek évről vére csökkenteni tudják széndioxid kibocsátásukat. A Manchester United az egyetlen brit sportklub, amelyiknek ez sikerült. A klub 12 éve indított el egy nagyszabású energiahatékonysági programot, azóta 2000 tonnával csökkent az éves szén-dioxid kibocsátása, ami 400 háztartás emissziójának felel meg.

Sok helyen nem csak a mosdókban és a folyósokon használnak energiatakarékos LED-es világítást, hanem a pályát is azzal világítják meg. (Európában a Southampton stadionjában használtak először ilyen típusú világítást.) Ezenkívül az irodákból, plázákból jól ismert spórolási megoldások köszönnek vissza a stadionokban is: mozgásérzékeléssel bekapcsoló világítás, víz nélkül működő piszoárok, szenzoros csapok. Legtöbb klubnál az összegyűjtött esővízzel oldják meg a pályák öntözését, de arra is van példa, hogy a megtisztított szennyvizet használják fel erre a célra vagy fúrt kútról veszik a vizet.

Fotó: Justin Setterfield / Getty Images Hungary Az Emirates stadion Londonban

A meccsnapokon keletkező szemét 80-90 százalékát hasznosítják újra. Van, ahol a szerves hulladék a komposztálóba kerül, a Brightonnál a meccsnapokról megmaradt élelmiszert helyi élelmiszer bankoknak ajánlják fel. Az Arsenal hulladékkezelési központjában minden hónapban 10 tonna papírt és műanyagot hasznosítanak újra. Műanyag evőeszközöket, szívószálakat gyakorlatilag sehol sem használnak már, a büfékben repoharas rendszer működik. A repoharas rendszer bevezetése óta meccsenként 29 ezer műanyag pohárral kevesebbet használnak el a Manchester City szurkolói, ami egy teljes szezonra vetítve 800 ezer megspórolt egyszer használatos poharat jelent. A klub honlapja szerint a megoldásnak köszönhetően évente 2,4 tonnával kevesebb műanyaghulladékot termelnek.

Akkor sem néznek hülyén az szurkolókra, ha vegán kaját kérnek a büfében: az élvonalbeli klubok háromnegyede kínál legalább 2-3 féle növényi alapú ételt. Az újonc Sheffield United büféiben 80 százalékban szezonális gyümölcsöket és zöldségeket árulnak, az ételek 25 százaléka vega vagy vegán, céljuk, hogy 2020-ra 50 százalékkal csökkentsék a marhahús-fogyasztást. Próbálják arra ösztönözni a szurkolókat, hogy kocsi helyett tömegközlekedéssel vagy biciklivel menjenek a meccsekre, ezért a meccsnapokon kedvezményesen utazhatnak a buszokon, vonatokon, a bicikliket a stadionok területén tárolókban tehetik le.

Szintén a környezetkímélő gyakorlatok közé tartozik, hogy a Liverpool meccsnapokon ingyen hazabuszoztatja a dolgozóit; na persze nem Mané vagy Szalah veszi igénybe ezt a szolgáltatást, hanem a kisegítő személyzet tagjai. Megszokott kép az angol topcsapatoknál, hogy a sztárok több százezer fontos sportkocsikkal gurulnak be az edzésekre. Nem így a Burnley-nél: a klub két játékosa, Ashley Barnes és Ashley Westwood vettek egy-egy minibuszt, és azokkal szállítják csapattársaikat az edzésekre.

A Diósgyőr lehet itthon a legzöldebb klub

Mi a helyzet a magyar futballkluboknál? A 12 NB I.-es csapat közül hat klub válaszolt (Honvéd, Fehérvár, Kaposvár, Újpest, Diósgyőr, Debrecen) megkeresésünkre, erősen változó részletességgel.

MINDEGYIK CSAPATNÁL UGYANAZOKRA A SZEMPONTOKRA KÉRDEZTÜNK RÁ: MŰANYAGOK HASZNÁLATA, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, VEGA/VEGÁN ÉTELEK, HULLADÉKKEZELÉS, VÍZ- ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KÖZLEKEDÉS.

A Honvéd némileg kilóg a sorból, mert jelenleg nincs saját stadionja, a 8000 férőhelyes új Bozsik 2020 nyarára készülhet el, addig az MTK pályáján játssza meccseit a csapat. Most még csak arról tudtak beszámolni, hogy környezettudatosság szempontjából mire számíthatunk az új létesítményben: a pályák öntözéséhez fel fogják használni az esővizet, szelektíven gyűjtik majd a hulladékot (az utánpótlás-központban január óta így történik a szemét kezelése) és repoharas rendszer bevezetését is tervezik. Megújuló energiaforrásokról nem írtak, de kiemelték, hogy a 2018-ban átadott klubközpont tetején napelemek üzemelnek, ami gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

A Fehérvár csak bérli a MOL Aréna Sóstó egyes részeit, a vendéglátóipari egységek és a stadion üzemeltetése nem a klubhoz tartozik, ezért nincs ráhatása a műanyaghasználatra és a hulladékkezelésre.

Kaposvári Rákóczi FC következő tao-pályázatában fontos szerepet szán a környezettudatosságnak és a megújuló erőforrások használatának, írta az NB I. utolsó helyén álló klub. A pályafűtést a közelben lévő cukorgyár által termelt biogázzal fogják megoldani, a tervek már elkészültek. A A stadion világítását hagyományos izzók biztosítják, ezek lecserélése is napirenden van. A büfékben még eldobható műanyag poharakat használnak, de tervben van a repohár bevezetése. A szurkolók és a focisták közös faültetése inkább PR-szempontból lehet hasznos. Rossz hír a vega és vegán kaposvári szurkolóknak, hogy a büfékben csak húsos ételeket lehet kapni. Szeretnék elérni a helyi közlekedési vállalatnál, hogy meccsnapokon sűrűbben járjanak azok a buszjáratok, amelyek megállnak a stadionnál, a biciklitárolók beszerzése folyamatban van.

A Diósgyőr stadionjának büféiben nem használnak műanyag evőeszközöket, a szendvicseket és a hot dogot papírtálcán szervírozzák. Ugyanakkor a sört és az üdítőt még eldobható műanyag poharakba töltik ki, ezeket jövőre tervezik lecserélni visszaváltható, DVTK-dizájnnal ellátott típusra. Eddig nem merült fel, hogy a szurkolóknak lenne igényük húsmentes, illetve növényi alapú ételekre, ezért ilyesmit nem találni a büfékben. A stadionban 7 darab 120 literes szelektív kuka van kihelyezve, ezekbe kerül a meccsnapokon keletkező teljes hulladékmennyiség közel tizede.

A 2018-ban átadott 14 ezres DVTK stadion által felhasznált hőenergia 40 százaléka megújuló forrásból (geotermia, biomassza) származik, a létesítmény tetejére felszerelt 50 kW kapacitású napelempark fedezi az áramigény 25 százalékát. A napelemekkel szintén felszerelt edzőközpontban ugyanez az arány 20 százalék. (A Sport- és Szabadidő Szolgáltatások Nemzetközi Szövetsége 2018-as szavazásán a DVTK Stadiont választották az Év Stadionjának, az értékelés során fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vettek.)

A diagnosztikai központ és a most épülő multifunkciós sportcsarnok komplett külső burkolata alumíniumhabból készült, ami 100 százalékban újrahasznosított és újrahasznosítható anyag. Nem hagyják kárba veszni az esővizet, a lehulló csapadékot a lelátó alá beépített 235 köbmétereses vízgyűjtőbe vezetik el, ebből öntözik a pályát és a stadion környéki zöldfelületet.

VALÓSZÍNŰLEG NEM LÖVÜNK NAGYON MELLÉ AZZAL, HA AZT MONDJUK, A DIÓSGYŐR AZ NB I. LEGZÖLDEBB CSAPATA.

A Diósgyőr megállapodása van a helyi közlekedési vállalattal, meccsnapokon a szurkolók a mérkőzésre szóló jegy felmutatásával ingyen használhatják a stadiont érintő villamos- és buszjáratot. Ez is lehet az oka, hogy a biciklitárolókat alig használja valaki.

Bezzeg a Nagyerdei Stadion környékén kihelyezett száz tároló maximális kihasználtsággal működik, ezenfelül UniBike kerékpárkölcsönző is található a helyszínen, tudtuk meg a DVSC-től. Az egyszer használatos műanyag eszközök száműzésével még adós a debreceni klub, de már gondolkodnak a repoharas rendszer bevezetésén, cserébe viszont van vega/vegán menü a büfékben. Szelektívgyűjtés tekintetében jobban állnak, mint a Diósgyőr: a meccseken keletkező szemét mintegy 60 százalékát válogatják szét a DVSC-nél.

Az Újpestnél nincs és nem is tervezik a visszaváltható pohár bevezetését, mert tapasztalataik szerint nagy részük úgyis a kukában végzi. Így is próbálnak tenni a műanyaghasználat ellen: az eldobható műanyag poharakat papírból készültekre akarják lecserélni a büfékben, a klub irodáiban és a stadionban ballonból ihatnak a dolgozók, nem használnak PET palackos vizet. Aki húsmentes kajára vágyik, annak a VIP-szektorba kell jegyet vennie, mert jelenleg csak ott lehet efféle úri huncutságokat kapni. De már épül az új bisztró, ahol a halandó szurkolók is hozzájutnak ezekhez az ételekhez, addig viszont be kell érniük a klasszikus büfétermékkel.

Furcsa módon a Szusza Ferenc Stadion lelátóin nincsenek szelektív kukák. Ennek biztonsági okai vannak, tudtuk meg a klubtól. Nem helyezhetnek ki ugyanis mozgatható szemeseteket, vélhetően attól tartanak, hogy a szurkolók nem a szemet dobálnák, hanem egymást, a kukákkal. Nem lehet túl hatékony így a szelektív gyűjtés, mivel eléggé életszerűtlen, hogy a nézők két órán keresztül tartogassák az összegyűrt sörös poharat és az üres chipses zacskót, csakhogy kidobhassák valahol egy szelektívbe. Azt, hogy van-e igény biciklitárolókra, tavasszal fogják tesztelni.

Fotó: Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach / Getty Images

Vegán a világ legzöldebb focicsapata

A világ legzöldebb futballklubjának címére mégsem valamelyik Premier League-csapat, hanem az angol negyedosztályban szereplő Forest Green Rover a legesélyesebb. Nem mi mondjuk ezt, hanem a FIFA. A nailsworth-i klubnál a felhasznált energia teljes egészében megújuló forrásból származik, egy részét maguk állítják elő a stadion tetején elhelyezett napelemek révén. A Manchester City-hez hasonlóan a szurkolók a stadionnál elhelyezett töltőállomásokon tölthetik fel elektromos autójukat. A pálya gyepét nem kezelik semmilyen vegyszerrel, a füvet egy GPS vezérelt napenergiával működő elektromos fűnyíróval vágják, nem holmi benzines géppel.

A zöldforradalmat az Ecotricity nevű energiaszolgáltató hozta el a Forest Greenhez. 2010-ben csődközelbe került a csapat, ekkor jelent meg befektetőként a cég tulajdonosa, Dale Vince, és megmentette az 1889-ben alapított klubot.

Ha mindez nem lenne elég, a már a nevében is zöld csapat 2017-ben elsőként kapta meg a vegánságot bizonyító védjegyet a Vegan Society-től. Már két évvel korábban átálltak a vegán étrendre, vörös húsokat pedig 2011 óta nem fogyasztanak a klubnál. A védjegyet 1990-ben hozták létre, eddig összesen 800 cég 24 ezer terméke bizonyult érdemesnek rá. A vegán minősítés nemcsak azt jelenti, hogy a Forest Green büféiben kizárólag növényi alapanyagokból készült pizzát és hamburgert kapni, hanem, hogy a játékosok és a klub dolgozói is vegán ételt kapnak.

Lehet, hogy az új étrendnek is köze lehet ahhoz, hogy a Forest Greeen legnagyobb sikerét érte érte 2017-ben azzal, hogy története során először feljutott a negyedosztálynak megfelelő League Two-ba, miután a Wembley-ben rendezett play-off döntőben 3-1-re legyőzte a Tranmere Roverst.

A Forest Green következő nagy dobása az új stadion lehet. A tervek szerint az Eco Parkra keresztelt 5 ezer fős létesítmény teljes egészében fából épül majd, és a kivágott fák pótlására több száz újat ültetnek a stadion köré.