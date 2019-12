Négy góllal tarolta le Firenzét az AS Roma

Idegenben ütötte ki a firenzei Fiorentinát az AS Roma az olasz Serie A 17. fordulójának pénteki nyitómeccsén, írja az MTI. A fővárosi klub már a 19. percben megszerezte a vezetést Edin Dzeko góljával, majd rá is erősített két perc múlva Aleksandar Kolarov 19 méteres szabadrúgása, ami kétgólos előnyt hozott a vendég csapatnak.

Az első félidőben még Milan Badelj szépített egyet a Fiorentina színeiben (34. perc), de a második félidő újra meghozta a kétgólos hátrányt nekik: Lorenzo Pellegrini a 73. percben lőtte be a Roma harmadik gólját, és a vége előtt még Nicolo Zaniolo is rápakolt egyet a 88. percben. Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban így az AS Roma legutóbbi öt meccsén 13 pontot gyűjtött, míg a firenzeiek hét forduló alatt csak kettőt.

Olasz Serie A, 17. forduló:

Fiorentina – AS Roma 1-4 (1-2)