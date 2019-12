Klopp és a Liverpool hosszabbításban nyerte a klub vb-t

A klubok világbajnoki döntőjébe a brazil Flamengo és a BL-győztes angol Liverpool jutott. A brazilok az al-Hilalon léptek át az elődöntőben, a Pool a mexikói Monterreyt verte.

Az angolok az első támadásból előnybe kerülhettek volna, de kimaradt Firmino lehetősége, és kiegyenlítetté vált a csata, a riói csapatnak is volt néhány veszélyes lövése. A félidőig nem esett gól.

A fordulás után az első helyzet megint a Liverpoolé volt, Firmino egy nagyszerű visszacsel után ballal 10 méterről lőtt, de a kapufa belső része hárított. Két perc sem telt el, amikor Szalah is helyzetbe került, de célt tévesztett, miután jól érkezett az oldalról belőtt labdára.

A Flamengo szép támadással, veszélyes lövéssel válaszolt, Gabriel Barbosa lapos bombáját Alisson szögletre ütötte, a beívelés azonban ártalmatlan volt.

Ezek után visszaesett a játék színvonala, de a 91. percben a Liverpool megnyerhette volna a meccset.

Visszavont büntető

Mané egyedül lépett ki egy indítással, Rafinha becsúszott, és elsőre úgy tűnt, elérte a szenegáli csatár lábát, aki jócskán mellé lőtt. A katari játékvezető elsőre büntetőt ítélt, aztán megnézte az esetet videón, és visszavonta a tizenegyest. Rafinha lába és Mané lövésre lendülő lába összeért, de valószínűleg nem a tizenhatoson belül. A sokadik visszajátszás után látszott, a játékvezető rossz döntést hozott az egy perces videózás után.

Jöhetett a hosszabbítás, Klopp a rá jellemző vehemenciával motiválta csapatát, de a Benficával két EL-finálét elbukó Jorge Jesus is élénken gesztikulált a másik oldalon.

A 99. percben aztán megszületett a győztes gól: Mané kapott remek ütemű indítást, a középen érkező Firmino elé passzolt, aki megint visszavette a labdát, de most már be is fejezte az akciót.

A győztes gól

A folytatás sokáig eseménytelen volt, mígnem Lincoln egy szélről belőtt labdát nyolc méterről nagy helyzetben a kapu fölé lőtt. Így a Liverpool a 2005-ben elveszített finálé után most hazaviheti a trófeát.