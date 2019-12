Huszonegy éve kapott utoljára ekkora verést az AC Milan

Hiába váltott edzőt az AC Milan októberben, az olasz bajnokságban nem túl stabil a teljesítménye, a 17. fordulóban az Atalanta 5-0-ra nyert, ami a második félidőben szerzett négy gólt.

Az Atalanta a 10. percben szerzett vezetést Gómez révén, de a második félidőig nem úgy nézett ki, hogy nagy verést is kaphat a Milan. A 61. percben Pasalic talált be, majd alig két perc múlva jött a következő gól. Ezt már Ilic szerezte, aki szűk tíz perc múlva már duplázott, végül Muriel állította be a végeredményt a 83. percben.

A Milan nem mutatott túl sokat, összesen három kapura lövése volt, történetének legsúlyosabb bajnoki vereségét szenvedte el, illetve állította be a negatív rekordot. Korábban háromszor kapott ki öt góllal, de 1998 óta nem volt ilyen súlyos veresége.

Az Atalanta a győzelemmel az ötödik a Serie A-ban, a Milan a tizedik helyen áll, de még ebben a fordulóban elbukhat néhány pozíciót.

Borítókép: Az AC Milan játékosai a történelmi vereség után (Marco Luzzani/Getty Images)

stat:

tabella: