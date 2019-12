Herczeg András távozik a debreceni kispadról

Lemond tisztségéről a Debreceni VSC vezetőedzője, Herczeg András, aki jelenleg úgy érzi, azzal segíti legjobban a klubot, ha valaki másnak adja át a stafétát – olvasható a klub honlapján.

Nyitott könyv a pályafutásom. Aktívan, mindent átélve, mindent kipróbálva, minden erőmet latba vetve dolgoztam. Sosem tettem másként, most sem teszem. Nem tenném soha. Az őszi szezonunk során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy talán más megoldásokra is szükség van, mint az enyémek ahhoz, hogy ismét sikeresen szerepeljen a DVSC.

– írta Herczeg, hozzátéve, hogy egy csapat eredményességét sok tényező határozza meg, az utóbbi időszakban pedig ezek közül nem mindegyik segítette a munkáját, ő pedig nem szeretne a kibontakozás akadálya lenni.

A szakember szerint Debrecenben magasak az elvárások, a közönség is igényes, így azt kívánja, hogy a Loki ismét elérje azokat a sikereket, amelyeket együtt elértünk korábban. Azt is hozzátette, hogy távozása után a tervek szerint a Debreceni Labdarúgó Akadémián folytatja majd a nevelői tevékenységét.

Herczeg 45 éve még játékosként igazolt a debreceni csapathoz, ahonnan hívták több élvonalbeli csapathoz is, de végül csak egy súlyos sérülés miatt távozott 1979-ben. Edzői pályafutását is Debrecenben kezdte meg 1994-ben, és pár kisebb kihagyástól eltekintve ott is maradt az elmúlt 25 évben. Vezetőedzőként 2017 óta irányította a csapatot, amit rögtön az első szezonjában a középmezőnybe vezetett, az előző idényben pedig harmadik lett a Debrecennel. Így a csapat idén az EL-ben is indulhatott, ahonnan végül a második körben esett ki. A bajnokságban egyelőre a középmezőnyben tanyázik a DVSC, 19 ponttal állnak a nyolcadik helyen.