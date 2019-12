Négy perc alatt fordította meg a londoni derbit a Chelsea

Arsenal-Chelsea rangadót rendeztek az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi játéknapján. A londoni derbi előtt az Arsenal 12., a Chelsea pedig a 4. helyen állt a Premier League-ben. Az előző forduló egyik csapatnak sem sikerült igazán jól: az Arsenal 1-1-es döntetlen játszott a Bournemouth vendégeként, a Chelsea otthon kapott ki 2-0-ra a Southamptontól.

Az Arsenal nemrég kinevezett edzője, Mikel Arteta ezen a meccsen debütált hazai közönség előtt edzőként. Érdekesség, hogy mindkét csapat kispadján egykori játékos ült: Frank Lampard a Chelsea-ben, míg Mikel Arteta az Arsenalban játszott évekig.

A meccs rangadóhoz méltóan kezdődött, nagy iramot diktáltak a csapatok. Elsősorban az Arsenal lépett fel kezdeményezően, Lampard csapata viszont alig-alig tudta megtartani a labdát. A 13. percben egy szöglet után Pierre-Emerick Aubameyang szerezte meg a vezetést az Arsenalnak; a rövid saroknál megcsúsztatott labdát előrevetődő mozdulattal stukkolta a kapuba.

A gól után is támadásban maradt az Arsenal, továbbra is többet birtokolták a labdát, veszélyes megoldásaik voltak. Az sem törte meg lendületüket, hogy az addig remeklő Calum Chambers-t sérülés miatt le kellett cserélni a 23. percben. A másik oldalon Lampard is cserére szánta el magát az első félidőben. Igaz, nem sérülés miatt, hanem csapata gyenge játéka miatt: Emerson helyett Jorginhót hozta be a középpályára, így próbálta felrázni a támadójátékukat.

A második félidőben feljavult a Chelsea, folyamatosan nyomás alatt tudta tartani az Arsenal kapuját, elsősorban Tammy Abrahamnek voltak kisebb lehetőségei.

A Chelsea egyenlítéséhez mégis egy hatalmas kapushiba kellett.

A 83. percben egy oldalról érkező beadásnak csúnyán alászaladt az Arsenal kapusa, Bernd Leno, így a csereként beállt Jorginhónak gyakorlatilag csak be kellett passzolnia a labdát az üresen maradt kapuba.

Még fel sem ocsúdott az egyenlítés okozta sokkból az Arsenal, amikor a 87. percben megfordította a meccset a Chelsea. Egy villámgyors kontra végén Abraham szerzett gólt, a fiatal angol csatár gyönyörűen fordult be a labdával, és lőtt közelről a kapuba Leno lábai között. Ez volt Abraham 13. gólja a bajnokságban.

A 7 perces hosszabbításban már nem tudott egyenlíteni az Arsenal, maradt a 2-1. Győzelmével a Chelsea maradt a 4., az Arsenal pedig a 12.

(Borítókép: a győztes gólt ünneplő Chelsea-játékosok az Arsenal elleni angol bajnokin december 29-én. Fotós: Matthew Childs. Ügynökség: Action Images via Reuters.)