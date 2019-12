Vért izzadtunk az évtized góljaival

A futballban számtalan szempontból lehet jó vagy emlékezetes egy gól, épp ezért próbáltunk meg olyanokat összeszedni a tízes évekből, amelyekben kivétel nélkül van valami különleges. Akár technikai szempontból, vagy például annyira egyedi, hogy hozzá foghatót keveset látni, vagy épp annyira tökéletesen mutatja a futball lényét, hogy nem lehet kihagyni.

Papiss Cissé - Chelsea-Newcastle 0-2, 2012.05.02.



Cissé gólja lehetetlennek tűnik, de a szenegáli csatár megcsinálta, bár ezt sokadik újranézésre is nehéz elhinni. Jobbal a tizenhatos bal sarkától, külsővel becsavarta a labdát a hosszú sarokba. A kapuban ráadásul Petr Cech, az évtized egyik legjobb kapusa állt, és messze volt még pályája végétől, amikor azért már be-becsúszott neki egy-egy potya. A Chelsea és Cech néhány héttel később megnyerte a Bajnokok Ligája döntőjét, Cissé gólját pedig a BBC a 2011-12-es szezon legjobbjának választotta.

Zlatan Ibrahimovic - Svédország-Anglia 4-2, 2012.11.14.



Hiába lőtte barátságos meccsen, egy 30 méteres ollózás az 30 méteres ollózás. Joe Hart kapusnak fogalma sem volt, hogy mi készül, amikor Ibrahimovic már rég megállt a labdáért folytatott versenyfutásukban, és várta, hogy a kapus feltegye neki lövésre a labdát. A világ egyik legjobb csatárának nem okozott gondot, hogy mögé érkezett a labda, mert megfordult, és ollózott. A labda csak a gólvonal mögött pattant le legközelebb. Minden idők egyik legjobb ollózós gólja megkapta a 2013-as Puskás-díjat is. A meccs 4-2 lett a svédeknek, Ibra négyet rúgott.

Zlatan Ibrahimovic ollózós gólja Angliának

Johan Elmander - Wolwerhampton Wanderers - Bolton Wanderers 2-3, 2010.11.13.



A futballban még ma sem értékelik eléggé a kétlábas játékosokat, pedig ha mindkét lábadat használod cselezés közben, nehezen fognak megállítani, bizonyítja ezt a svéd csatár gólja is. Egészen kis területen ballal vesz át a labdát, majd jobbal egy romáriós indulással fordul be, hogy aztán ballal tegye újra a jobb lábára. Tengernyi védő nézi, mégsem tudnak hozzászagolni. Ritka ügyes, pengés futsalgól nagypályán.

Alex Oxlade-Chamberlaine - Genk-Liverpool 1-4, 2019.10.23.



Csak két hónapos az angol középpályás Bajnokok Ligája-gólja, egy jobb külsős nyesés a tizenhatoson kívülről. A külsővel nagy gólokat szerző Ricardo Quaresma jut először az eszünkbe, de ilyen technikás megoldást még tőle sem láttunk. Oxlade-Chamberlaine lába nem is lendül, egyszerűen csak odalép, az eredmény pedig egy védhetetlen kapufás gól. Pavel Nedvednek volt egy ilyen gólja még a kétezres években, a cseh klasszis sem véletlenül lett aranylabdás.

Isco és a Real - Betis-Real Madrid 0-5, 2016.10.16.



A sok egyéni gól után nézzük meg, mire képes egy csapat, ha a labdát futtatja az emberei helyett. A Real történetének legszebben felépített gólja az ellenfél szögletéből indult. Mesteri akció, amelyben háromnál többször senki nem ér a labdához. Az egyérintéses játék szinte levédekezhetetlen, szegény Betis-játékosok szépen végig is nézték, ahogy a Madrid öt embere egyszerűen átszalad rajtuk. Addig játszották, hogy a végül gólszerző Isco nyugodtan be is sétálhatott volna a kapuba. Ennél jobban és szebben kijátszani egy akciót nem lehet.

Luis Suárez - Liverpool - Newcastle United 1-1, 2012.11.04.



Suárez lőtt szenzációs gólokat a Barcelonában is, de az uruguayi futballista technikailag legnehezebb gólját valószínűleg még a Liverpoolban szerezte. Pedig az egész rém egyszerűnek tűnik az ő előadásában: 50 méteres átadást így átvenni, valójában nem is mellkassal, hanem vállal, aztán a maradék pár méteren még a kapust is kicselezni igazán nagy alakítás.

Jack Wilshere és az Arsenal - Arsenal-Norwich 4-1, 2013.10.19.



Térjünk vissza a csapatjátékra és az egyérintőre. Az Arsenal nem épp legjobb éveit éli, de Arsene Wenger alatt voltak jó időszakaik, pláne, amikor Jack Wilshere egészséges volt. A sérülékeny középpályással hozták össze egyik legszebb góljukat, amelynél az ellenfél játékosai ugyanolyan nézők voltak, mint a 60 ezer drukker a tribünön. Cazorla indított, Wilshere visszatette a labdát, és ezután már csak egyérintőzés volt Wilshere és Giroud között. Wilshere-től még egy oxis passz is belefért. Olyan gyorsan jutottak át a védelem négy emberén, hogy a végén még a kapus sem tudott mozdulni a labdára, amikor észrevette, hogy kellene, már késő volt.

Mesut Özil - Ludogorec Razgrad-Arsenal 2-3, 2016.11.01.



A német irányító az utóbbi egy-két évben inkább csak pályán kívüli balhéival szerepel már a hírekben. A futballpályán az egyik utolsó villanása volt a Bajnokok Ligájában, amikor az általunk is jól ismert Ludogorec otthonában, 2-2-es állásnál, a 90. perc után a legjobbnak azt látta, ha elfektet mindenkit, aki az útjában áll. Azzal kezdte, hogy beesernyőzte a kapust még a tizenhatoson kívül, aztán amikor már minden védő feküdt, csak akkor passzolta be a labdát.

Messi - Athletic Bilbao-Barcelona 1-3, 2015.05.30.



Ha Messire gondolunk, akkor a szabadrúgás mellett a szóló juthat először az eszünkbe. Az egyik legemlékezetesebb gólja volt, amit 2015-ben a Spanyol Kupa döntőjében rúgott az Athletic Bilbaónak. A baszkok nemigen gondolkoztak, hogyan állítsák meg, mert a meccs első felében csak rugdosták. Messiben felment a pumpa a sorozatos szabálytalanságok miatt, aztán egyszer csak kitört. Majdnem a felezővonaltól indult meg, az első két ember felrúgni sem tudta, a másodiknak úgy sem sikerült, hogy Messi megkerülte. A harmadik embernek sikerült beérnie, jó nagyot utána is rúgott, de az argentin továbbment, és befűzte a negyedik védőt is, aztán kilőtte a rövid sarkot.

Messi szólógólja a 2015-ös Spanyol Kupa-döntőn a Bilbaónak

Dries Mertens és a Napoli - Napoli-Lazio 4-1, 2018.02.10.



Az olasz futball ritkán kerül címlapokra mostanában, és ugyan Maurizio Sarri Napolija nem nyert semmilyen nagyobb címet, de látványosabb futballt nem játszott Olaszországban senki, amíg ő volt a csapat edzője. Legjobb napjaikat 2018 elején és tavaszán élték, ekkor lőtték a Laziónak ezt a gólt. Benne van minden, amiről a futball szól: sarkazós passz, löbböléses indítás, kiugratás két védő között és egy laza befejezés. Mindez olyan elegánsan, mintha semmiféle erőfeszítést nem igényelt volna a találat.

Dimitri Payet - West Ham United-Crystal Palace 2-2, 2016.04.02.



A szabadrúgások egyik legjobbja a francia középpályás. Csak másfél évet játszott a Premier League-ben, de a West Hamnél ennyi idő alatt is kisebb legenda lett, többek között a Crystal Palace-nak csavart szabadrúgásgóljának köszönhetően. Elsőre annyi tűnik fel, hogy a labda ennél jobban nem is mehetne sarokra, de ha megnézzük, egészen irreálisan magasról hullik be a bal felső sarokba.

Arjen Robben - Schalke-Bayern 0-1, 2010.03.24.



Épp csak beléptünk a 2010-es évekbe, amikor a holland ballábas sztár már fénykorát élte a Bayernben. Ő az a futballista, aki annyiszor lőtte be ugyanazt a gólt, hogy egy góltípust alkotott. Jobbról indul, majd befelé húzott ballal, végül ballal lőtte ki a kapu jobb oldalát. Az ilyen gólok közül a legjobb talán, amit 2010 márciusában, 0-0-s állásnál a Schalke elleni Német Kupa-elődöntőn hozott össze. A kapustól kapta a labdát, bőven saját térfeléről indult meg, végigment az oldalvonalon szinte az alapvonalig, és hiába voltak a nyakán végig, esélytelen volt megállítani.

Aritz Aduriz - Athletic Bilbao-Valladolid 1-1, 2018.12.23.



Nem gondoltuk volna, hogy egy tizenegyesgól is az évtized legjobbjai között lehet. Elméletileg ennél könnyebb gólszerzési lehetőség nincs, és napjainkra már a panenka is megszokottá vált, annyira gyakran csinálják meg. A legmagasabb szinten viszont úgy senki nem lőtt büntetőt tavaly karácsonyig, mint a Bilbao-csatár. Nem bajlódott ugyanis nekifutással, maximum nekilépett a lövésnek, mégis védhetetlen volt. Ezt megcsinálni nehezebb, mint panenkázni, úgyhogy ne is várjuk, hogy tucatmegoldássá váljon a módszer. Legalábbis egy év alatt nem utánozta le senki.

Szon Heung-Min - Tottenham-Burnley 5-0, 2019.12.07.



A legfrissebb gól a listánkon a koreai csatáré, amit a Burnley-nek rúgott. A Premier League-ben sok nagy gólt lőttek már, de egész pályás szólót azért nem nagyon látni. A Tottenham elképesztően gyors embere saját tizenhatosának szélétől indult meg, és hiába üldözte a végén már az ellenfél szinte teljes csapata, nem tudták megállítani. Szon a futball egyik alapfegyverét, a ritmusváltást vette elő. Megindult, aztán kicsit lassított, aztán megindult újra, így annak ellenére, hogy valójában egy cselt sem csinált, feltartóztathatatlannak bizonyult.

Cristiano Ronaldo - Sampdoria-Juventus 1-2, 2019.12.18.



A végére maradt Cristiano Ronaldo egyik legjobb gólja, aki december 18-án fejelt szenzációs gólt a Sampdoriának. Volt pár nagy fejese, de ez minden eddigin túltesz, mert nemcsak extrém magasra ugrott, hanem mert még rá is kellett dőlnie a levegőben. A 180 centis védőt szinte átugrotta, 256 centi magasra emelkedett.