Az Ajax egy lépéssel közelebb a BL-döntőhöz

Az Ajaxnak nőtt az esélye, hogy 1997 után újra Bajnokok Ligája-döntőt játsszon. Az elődöntő első meccsén a holland klub idegenben győzte le 1-0-ra a Tottenham Hotspurst.

Az Ajax az angol klub ellen is felvállalta a szezonban már megszokottá váló stílusát, a folytonos támadást, a gyors, rövidpasszos játékot. A hollandok pár perc után máris fölénybe kerültek, a Tottenham nem nagyon tudott kapu elé kerülni. Ten Hag edző csapata már az ellenfél 16-osánál letámadta az ellenfelet, megölve a labdakihozatalt. (A meccs közvetítését itt tudja újra elolvasni.)

A 15. percben nem voltak igazán nagy nyomás alatt a védők, egyszerűen csak beragadtak. Egy balszélről érkező beadás után, már középről indították Van de Beeket, aki elég kényelmesen fordult le a lest sejtő védőkről. Csak Lloris maradt vele szemben, de nem volt esélye a kapusnak, a jobb alsó sarokba lőtt mellette a holland.

A gól után sem lassított az Ajax, nagy tempót diktál, a kényszerítőkkel rendre megverték a védelmet, nagyon labdához sem jutott a Tottenham. Csak a 30. perc környékén lassítottak le a hollandok, akik át is adták a területet. Ekkor jött az a jelenet, ami markánsan átalakította a meccs képét. A hollandok kapusa, Onana két Tottenham-játékost is kiütött, amikor egy beívelést öklözött ki. Vertonghent hosszan ápolták, vissza is tért, de kiderült, nem tudja folytatni a játékot a védő. Mauro Pochettinónak már a meccs előtt is volt elég baja, két legjobb csatára, Harry Kane és Szont sem tudta benevezni, és most újabb kulcsjátékost veszített.

A Tottenham-edző a sérülésből visszatérő Sissokót küldte be, és ezzel a csapat szerkezete is megváltozott, a háromvédős felállásból négyvédős lett. A középpálya centrumába érkező Sissoko viszont érezhetően sokat lendített a támadójátékon. Llorente, de még inkább Lucas Moura indult be egyre többször, és került helyzetbe. A kapu elé érkező beívelések is megszaporodtak, ami az angolok erőfölényének kedvezett.

A második félidő elejétől még inkább a Tottenham uralta a játékot, a labdát is jobbára Sissokóék birtokolták, csak egy-egy támadásra futotta az Ajaxnak, ami rendesen szenvedett a védekezésben. A beívelésekből egyre több helyzetük lett az angolok, az 50. percben Alli lövését védte Onana. Ez volt egyébkén az első kaput eltaláló kísérletük. Harminc percig nagyon levegőhöz sem jutottak a hollandok.

Az Ajaxnak a második félidőben gyakorlatilag csak egy nagy helyzete volt, a 78. percben Neres találta el a kapufát, miután beleléptek a lövésébe. A támadásban több volt ,három csatár játszotta át a védelmet, Tadic is remek helyzetben volt, de önzetlenül lepasszolta társának.

A 80. perctől kezdve az Ajax már érezhette, hogy nem tud több gólt rúgni, ha hozzákerült a labda, próbálta hosszan megtartani, nem is annyira akartak már előre menni Neresék, az egygólos előnyt biztosították.

A Tottenham az utolsó percig küzdött, ment előre, de nem tudták igazán veszélyeztetni már a kaput.

A párharc visszavágóját május 7-én rendezik Amszterdamban, ahol valószínűleg a Tottenham erősebb kezdővel állhat ki.