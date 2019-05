Nehezen indult, de végül simán verték a Liverpoolt otthon. Az angolok sokáig irányítottak, de az egyenlítés nem jött össze Suárez gólja után, aztán jött Messi, és két villanással mindent eldöntött. És megszerezte 600. gólját is.

A Barca bukta a labdabirtoklást a Pool ellen. 3-0, de Messi óvatos, saját közönségének szólt be.

A 3-0-s hazai győzelmet hozó szerda esti Barcelona-Liverpool Bajnokok Ligája-elődöntő egyik fontos mozzanata volt, hogy az idegenben játszó angolok az első félidő derekán elveszítették Naby Keitát. A védekezésben és támadásban egyaránt hasznos, és mostanában igen nagy formában játszó guineai középpályást sérülés miatt kellett lecserélni.

Hogy mi lett volna a végeredmény, ha Keita végig a pályán marad, az a puszta fantáziálgatás kategóriájába tartozik, az viszont tény, hogy a tavalyi Bajnokok Ligája döntőt követően ismét egy fontos játékosát veszítette el a Liverpool a szezon legfontosabb meccsén, egy olyan szabálytalanság után, amit még csak sárga lappal sem torolt meg a játékvezető.

Keita még lecserélése előtt bő tíz perccel szedte össze sérülését, amikor Ivan Rakitic hátulról becsúszva a földre vitte. Ezt követően mindent megpróbált, hogy a fájdalmát legyőzve a pályáján maradjon, de végül a 24. percben a földre ülve jelezte, hogy számára véget ért a mérkőzés.

Jelenetet megmutattuk Tóth Gergelynek, az Index házi küzdősport-szakértőjének, aki annak idején Sergio Ramos Szalah elleni akciójának elemzésében is segítségünkre volt.

A videót látva aztán elszörnyülködve kérdezte, hogy ez miért nem ért ez azonnal kiállítást. Kollégánkat valószínűleg elpuhította a 20 év full-kontakt kempózás, Kuipers játékvezető ugyanis tudvalevőleg még a sárga lapot sem mutatta fel a vétkesnek az eset után.

Utólag persze már nem sok értelme van azon elmélkedni, hogy milyen büntetés járt volna a horvát középpályásnak, sokal érdekesebb, hogy miért volt annyira sérülésveszélyes az első látásra talán nem is olyan durvának tűnő megmozdulás.

És itt átadnánk a szót Gergőnek:

Rakitic mozdulata, mely során a Keitához közelebbik lábával lép be az ellenfél elé, és a hátsó lábával kaszál, egy létező judo-dobás suta imitációja, amit Kani Basami-nak, azaz ollódobásnak, vagy repülő ollónak hívnak. Ennek a lényege, hogy a csípőre-combra, illetve a térdhajlatba támaszkodó lábak ollóként zárnak össze, és ezáltal döntik a földre az ember. A kiváló oktató, Stephan Kesting prezentálásban így néz ki:

Azonban az oktatóvideó címe nem véletlenül a „Legveszélysebb dobás“, mivel a dobás életszerű kivitelezése során a megdobott fél térdében nagy eséllyel szakadnak el a szalagok (ahogy ezt Jamasita Jasuhiro japán világbajnok precedensnek számító esete is mutatja), ráadásul az esés irányát is úgy módosítja a dobás, hogy a szokásosnál nagyobb veszélynek van kitéve a koponya érzékenyebb hátsó felülete. Ezért az ilyen ollózó leviteleket a cselgáncsban, a földharcspecialista brazil jiu-jitsuban és az egyetemi birkózásban is szigorúan tiltják.