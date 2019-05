Ajax-Tottenham 2-3, Tottenham-Liverpool BL-döntő lesz

Váratlanul módosult az Ajax kezdője a második BL-elődöntő visszavágóján, a bal oldalra jelölt David Neres a bemelegítésnél sérülhetett meg, Kasper Dolberg került a csapatba. Nem pont a helyére, hanem középre a támadósorba, Tadic ment ki kissé balra.

De ez semennyire sem vetette vissza a hollandokat, Tadic már a negyedik percben lőtt, megpattanó lövését szögletre tolta Lloris kapus. Ebből a szögletből már gólpassz lett, az egyik középhátvéd, Matthijs De Ligt jött fel fejelni, és a hosszú sarokba bólintott, 1-0.

Az első meccset 1-0-ra nyerte Londonban az Ajax, így összesítve 2-0-ra ment.

Meg is nyugodott, Szon azonnal kapufát lőtt nullszögből, mikor mindenki beadásra számított, majd negyedórán belül még két remek lövőhelyzete adódott középről: az egyiket blokkolták, a másikat középre rúgta, Onana simán védett. Eriksen is kecsegtető helyzetbe került, de is középre rúgta a labdát, Onana nyert.

Úgy fél óra alvás után éledt az Ajax, Tadic cselezte magát az ötösre, balról ballal a hosszú alsó mellé gurított. Egy perc múlva már visszatette a labdát balról, hasonló helyzetből, Ziyech tökélesen érkezett, ballal a kapu bal oldalába helyezett, 2-0.

3-0-ás összesítéssel ment szünetre az Ajax, három gól kellett az angoloknak a továbbjutáshoz.

És úgy jöttek ki a második félidőre, hogy ezt meg is szerzik. Dele Alli közeli lövését még nagy bravúrral szögletre ütötte Onana, de a következő támadás ellen tehetetlen volt. Középen Alli piszkált bele a labdába, Lucas Moura kilépett, a bal alsóba helyezett, 2-1.

Nem telt el két perc, jött az egyenlítés. Középen a szünetben Wanyama helyére beállt Llorente került szembe a kapussal, de Onana óriási bravúrral belekapott a közeli kísérletbe. Már megvolt a kipattanó az Ajaxnak, de Onana saját embere, Schöne lábára is vetődött, a labda kicsúszott a kezéből, Mourához gurult, aki kapura fordult, és ali 10 méterről a jobb alsóba vágta. Az 59. percben lett 2-2. (Összesítve 3-2)

Több mint fél órája maradt a Spursnek a győztes gól, ezzel a továbbjutás megszerzéséhez. Jobban is játszottak az angolok, de a hollandok felébredtek, Ziyech percek múlva berúghatta volna a harmadikat, de középről centikkel melléhelyezett.

Mindkét csapat ment a - vélhetően - továbbjutás érő gólért, és ugyan a Spurs birtokolta a labdát, újra az Ajax előtt adódott lehetőség, de Eriksen a saját ötöséről tisztázott.

Fokozódott a Spurs nyomása, de ismét az Ajax bosszankodhatott: a 78. percben Ziyech 16-ról a bal kapufát találta telibe.

Az utolsó 10 percbe lépve teljesen nyílt volt a meccs és a továbbjutás, a Spurs mindent megúszott, és kezdett mindent egy lapra feltéve támadni. Egészen elképesztővé vált az iram, a 85.-ben még tartotta magát az Ajax.

A 87.-ben a Spursből Verthongen fejelt a lécre közelről, a kipattanót is kapura tette, de ezt meg a holland védők kivágták a gólvonalról, hihetetlen helyzetek maradtak ki.

A 90.-ben cserével lassította a meccset az Ajax-edző Ten Hag, Van de Beek helyére Magallán állt be.

Öt perc hosszabbítást jelzett Felix Brych bíró segédje a partvonalnál, a Spursnek sok ideje maradt, amelyben megúszott egy Ajax-kontrát is, De Ligt lövését blokkolták. Majd túléltek még egy kontrát, ezúttal Ziyech lövését védte lloris, Tadic fölécsavarta a kipattanót.

A 94.-ben szöglet után Llorente fejelt sokkal fölé. Úgy tűnt, vége, Onana a hosszabbítás utolsó percét elhúzta, de a kirúgása az angolokhoz került, visszatámadtak, és Lucas berúgta harmadik gólját is, 2-3. Már a 96. percben szerezte meg a győztes és továbbjutást érő gólt.

Moura mesterhármast szerzett, három gólt rúgott a második félidőben, csapata 0-2-ről fordított 3-2-re, és idegenben lőtt több góllal, 3-3 után került a Bajnokok-Ligája döntőbe.