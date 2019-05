Az Ajax-kapitány nem rúgta el a labdát a győztes gól előtt

Már az ötperces hosszabbítás is letelt az Ajax-Tottenham BL-elődöntő visszavágóján, amikor az angoloktól Lucas Moura harmadszor is a kapuba talált, így a Spurs továbbjutott a döntőbe, az Ajax 2-0-ás félidei vezetésről kiesett.

Erik ten Hag fiatal csapata összeomlott, összesítve 3-0-ás előnyről szórakozta el a döntőt, mindössze bő 45 perc alatt.

- kesergett a hollandok 19 éves kapitánya, Matthijs de Ligt.

Volt is rá oka, az utolsó pillanatban feléje gurult a labda, ő ért hajszállal hamarabb oda, de valamiért nem rúgta el azt Lucas elől, a brazil pedig egyből tüzelt.

Az Ajax-edző szerint nagyon kegyetlen volt a futballtól, ami történt.

A futball lehet gyönyörű és lehet szörnyen kegyetlen. Utóbbit kellett most megtapasztalnunk. Remek BL-t futottunk, egy másodpercre voltunk a döntőtől, emiatt a csapatom dicséretet érdemel, büszke vagyok rájuk. De a második félidő elején kiengedtük a kezünkből a meccset. 2-2 után újra domináltunk, és helyzeteink voltak. Keserű érzés, hogy azokból egy sem ment be, és hogy szerencsés gólt lőttek az utolsó másodpercekben, talán azokon is túl