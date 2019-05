A szerdai BL-nap főszereplői a videóbírók és a 11-esek voltak. A Manchester a 94. percben, a Porto a 116.-ban kapott, mindkettő továbbment velük, a Roma szerint nekik is járt volna egy. Mi az igazság?

A szlovén Damir Skominát jelölték ki a két angol csapatot felvonultató Tottenham-Liverpool Bajnokok Ligája döntő játékvezetőjének. Bár a Liverpool a szlovén által vezetett hat meccsén mindössze egyszer nyert, a legutóbbi két randevú alapján nem lehet kérdés, hogy Jürgen Klopp csapata örül-e a szlovén bírónak. A Tottenham viszont még sosem nyert vele, három meccsen két döntetlen és egy vereség a mérleg.

A 42 éves bíróhoz fűződik egyébként az idei sorozat egyik legnagyobb vihart okozó döntése, amikor a nyolcaddöntő visszavágójának legvégén videós segítséggel egy jogos, de nehezen feldogozható büntetőt ítélt a Manchester United javára, ami a Paris Saint-Germain kieséséhez vezetett.

Az eset miatt magából kikelve tiltakozó Neymart később három mérkőzésről tiltották el.

A PSG ellen megadott büntetőnél sokkal relevánsabb emlék a döntő szempontjából, hogy Skomina vezette tavaly a Liverpool-AS Roma elődöntő római visszavágóját. Ahol az első meccsen 5-2-re eltángált olaszok 4-2-re megverték az angolokat , és közel jártak hozzá, hogy a Barca elleni negyeddöntős fordításhoz (1-4, 3-0) hasonló csodát tegyenek.

Nem állítható, hogy ez Skomina miatt nem sikerült, de a szlovén két egyértelműnek tűnő tizenegyestől is megfosztotta a Romát a második félidőben, jelentősen megkönnyítve a Liverpool útját a döntőbe. A kedvező ítéletek annál is inkább jól jöttek, mivel Kloppszerint is a szezon legrosszabb meccsét játszották, és csak mázlival mentek tovább.

Először akkor volt oltári szerencséje az angoloknak, amikor az egyedül kiugró Dzekót kaszálhatta el büntetlenül Karius, mert Skominát megvezette lest intő partjelzője. Az pedig már a monumentális mázli kategóriájába tartozott, amikor Alexander-Arnold feltett kézzel hárított egy gólba tartó labdát a kapu torkában, a szlovén meg rejtélyes módon nem találta szabálytalannak a megmozdulást.

Ezekhez a hibákhoz képest kevésbé tűnik jelentős ómennek, hogy 2013-ban, Jürgen Klopp edzői pályafutásának első BL-döntőjén, a Borussia Dortmunddal a Bayern München ellen 2-1-re elveszített mérkőzésen a negyedik játékvezető Skomina volt .

A tavalyi elődöntő után az idei BL csoportkörének utolsó fordulójában is egy továbbjutásról döntő meccset hozott a Liverpool az előttünk álló döntő játékvezetőjének közreműködésével.

A vendég Napolinak egy döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz – épp az angolok kárára –, ám a Liverpool 1-0-ra nyert. A meccs után Carlo Ancelotti, a Napoli – többek közt – háromszoros BL-győztes, olasz, angol, német és francia bajnok edzője hangosan nehezményezte, hogy Skomina nem állította ki Virgil Van Dijket az első félidő derekán, a Dries Mertens elleni, lábtöréssel fenyegető becsúszásért. Az esetről írt korabeli cikkünkben levő szavazás közel 6 000 válaszadójának kétharmada szerint kiállításnak kellett volna következnie.

Skomina két asszisztense az idei BL-döntőben két honfitársa, Jure Praprotnik és Robert Vukan lesz. A döntő negyedik bírója a spanyol Antonio Mateu Lahoz. A videónál a holland Danny Makkelie és Pol van Boekel ül majd, a páros munkáját két német játékvezető, Felix Zwayer és Mark Borsch segíti.

Az idei Európa-liga döntőjének játékvezetőjét is kijelölték, a bakui Chelsea-Arsenal bírója az olasz Gianluca Rocchi lesz.

