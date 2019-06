A BL-döntőben minden a Liverpool mellett szól, de idén ez semmit sem jelent

Szombat este két angol klub, a Tottenham Hotspur és a Liverpool játszik a Bajnokok Ligája madridi döntőjében, miután az elődöntőkben drámaian izgalmas körülmények között, szinte reménytelennek tűnő helyzeből is képesek voltak fordítani az Ajax és a Barcelona ellen. A meccs legalább annyira fog szólni a két edző, Mauricio Pochettino és Jürgen Klopp taktikai összecsapásáról, mint a Liverpool támadóinak és a Tottenham védőinek párharcáról. A nemzetközileg legsikeresebb angol csapat, a Liverpool a klub történetének hatodik BEK-, illetve BL-győzelmét szerezheti meg, míg a Tottenham korábban soha nem szerepelt a sorozat döntőjében.

A formaidőzítés művészete

A két csapat döntőbe jutása azt bizonyítja, hogy a végső győzelemhez nem szükséges a teljes idényen át tartó csúcsforma és kiemelkedő teljesítmény.

A Tottenham és Liverpool is már a csoportkörben majdnem kiesett.

A Tottenham az első három csoportmeccse után mindössze 1 ponttal állt. Az utolsó fordulóban Lucas Moura a 85. percben egyenlített a Barcelona ellen, a Camp Nouban, és az elért döntetlennek köszönhetően beérték a 8 pontos Internazionalét. Mivel a Tottenham szerzett gólt Milánóban, az Inter viszont nem Londonban, így az idegenben szerzett több góllal a Tottenham a csoport második helyén csúszott tovább.

A Liverpool továbbjutásra sem volt zökkenőmentes. Meglepő vereséget szenvedtek Belgrádban a Crvena Zvzedától, majd Párizsban is kikaptak a PSG-től, ezért az utolsó csoportmeccsen győzelmi kényszer alatt játszottak a Napoli ellen. Szalah góljával 1-0-ra nyertek, így azonos pontszám mellett, több rúgott góljuknak köszönhetően előzték csak meg az olaszokat.

2010 után fordul elő ismét, hogy a döntő egyik résztvevője sem nyerte meg a csoportját,

akkor az Internazionale és a Bayern München volt képes erre.

A nyolcaddöntőkben két német csapat, a Bayern és a Dortmund várt az angolokra. A Liverpool 3-1-es győzelme a Bayern, és a Tottenham 4-0-ás összesített sikere a Dortmund ellen már jelezte, hogy komolyan kell velük számolni.

Az újabb sorsolásnál a szerencse is kedvezett a Liverpoolnak. Az előzetesen leggyengébbnek tartott Portót kapták a negyeddöntőben, amit a 6-1-es, kiütéses továbbjutással igazoltak is. A Tottenham viszont az egyik lehető legnehezebb ellenféllel, a Manchester Cityvel találkozott. A londoni odavágón a Tottenham Szon góljával legyőzte a Cityt, de a meccsen Harry Kane sérülést szenvedett, és úgy tűnt, hogy a Spurs legfontosabb játékosa a szezon hátralévő részére kidőlt. Az őrült visszavágón a City 4-3-ra nyert, de ez a Tottenham továbbjutását jelentette. A Spurs most is a kiesés széléről jött vissza, újra rácáfolva a klubra aggatott örök vesztes sztereotípiára.

Az elődöntők olyan valószerűtlen fordulatokat hoztak, amik egy évtizeden belül is csak elvétve fordulnak elő, nem hogy egymás utáni napokon kétszer is.

A Liverpool 3-0-ás barcelonai veresége után már mindenki elkönyvelte a kiesésüket, kivéve Jürgen Kloppot és játékosait. A visszavágón a Liverpool olyan csodát hajtott végre, amihez csak a 2005-ös, Isztambuli BL-döntő fogható. Kulcsjátékosaik, Mohamed Szalah és Roberto Firmino nélkül is 4-0-ra győzték le a Barcelonát, és 2018 után idén is bejutottak a fináléba. A Tottenham az amszterdami visszavágó félidejében már 3-0-ás hátrányban volt az Ajax-szal szemben, de a Spursnek egy félidő is elég volt a feltámadáshoz. Lucas Moura szó szerint utolsó másodperces lövése az Ajax hálójában kötött ki, a brazil mesterhármasával egyenlített a Tottenham, az idegenben lőtt több gól szabály ismét őket juttatta tovább, ezúttal már a döntőbe.

Az angol bajnokság visszatér a csúcsra?

2008-ban játszotta először két angol klub, a Manchester United és a Chelsea a Bajnokok Ligája döntőjét, ami egyben betetőzése is volt a Premier League akkori dominanciájának. A 2005 és 2012 közötti időszakban csak egyszer fordult elő, hogy nem volt angol csapat a BL-döntőben. Ebben az időszakban a Premier League magasan vezette az UEFA-együtthatós rangsorát a spanyol és olasz bajnokságok előtt.

Az angol klubok egyeduralma 2012 után kezdett hanyatlani. Öt éven át egyetlen BL-döntőbe sem tudott bejutni angol csapat, egy rövid időre még a német Bundesliga is megelőzte az angol bajnokságot az UEFA-együtthatókat tekintve. Hiába gazdálkodhattak az angol csapatok rengeteg pénzből a Premier League közvetítési jogdíjainak köszönhetően, a rosszul elköltött fontmilliók miatt nem tudtak felvenni a versenyt a Barcelonával és a Real Madriddal a BL-ben.

A változást az hozta el, hogy az angol csapatok elkezdték a világ legjobb játékosai után a legjobb edzőket is összegyűjteni, akik újra felemelték a kissé megtorpanó bajnokság színvonalát. Először a Tottenham csapott le 2014-ben Mauricio Pochettinora, majd egy évvel később a Liverpool Jürgen Kloppra. Vezetésük alatt mindkét klub fokozatosan, évről évre fejlődött, és stabil tagjai lettek a bajnokság élmezőnyének. Ugyan ez idő alatt semmit sem nyertek a csapataikkal, de a klubvezetőknek eszük ágában sincs ezért elküldeni őket, és a szurkolóik is rajonganak értük.

A Liverpool és a Tottenham másik közös tulajdonsága, hogy egy átlagos, elsőosztályú angol csapathoz képest jobban támaszkodnak a saját utánpótlásukra. A Liverpool 20 éves jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold néhány szezon alatt a posztja egyik legjobbja lett a világon.

A szezonban 16 gólpasszt osztott ki, a legtöbbet az egész csapatban.

A Tottenhamnél még inkább nagyobb a saját nevelésű játékosok szerepe, a tavalyi világbajnokságon elődöntős angol válogatottba öt játékost is adtak, köztük a torna gólkirályát, Harry Kanet.

A Premier League és az angol futball jövője biztató. Az utánpótlás sorra ontja magából a tehetségeket, az elmúlt években az angol válogatottak u20-as és u17-es világbajnokságokat, valamint u19-es Európa-bajnokságot is nyertek. Most először fordult elő az is, hogy nem csak a BL-ben, de az Európa Ligában is angol házidöntőt játszottak, ami jól mutatja a bajnokság erejét.

Pochettino túljár-e Klopp eszén?

Jürgen Klopp már a harmadik Bajnokok Ligája döntőjére készül, de a nyomás most minden eddiginél nagyobb rajta. Az előző két alkalommal, 2013-ban és tavaly sem az ő csapata számított a döntő esélyesének, ráadásul mindkétszer szerencsétlen körülmények között maradt alul. 2013-ban egy utolsó percben kapott góllal veszített a Borussia Dortmund a Bayern München ellen, tavaly pedig Mohamed Szalah korai sérülése és Loris Karius bakijainak is köszönhetően nyert a Real Madrid.

Most viszont a többség a Liverpool győzelmét várja. A bajnokságban oda-vissza, igaz szoros meccseken, de legyőzték a londoniakat. A két edzőnek ez a döntő lesz a tizedik összecsapása egymás ellen,

ezeken Pochettino mindössze egyszer tudta legyőzni a Liverpoolt.

Klopp várhatóan ezen a döntőben sem fog változtatni a filozófiáján, és Liverpool már meccs kezdetén agresszívan fogja letámadni a Tottenhamet, hogy egy-egy labdaszerzés után a Szalah-Mané-Firmino hármas villámgyors támadásokat tudjon vezetni. Ennek kedvezhet az, hogy az idei BL-szezonban a legtöbb gólt (17) a Tottenham kapta, ráadásul ebből hetet a meccseik első negyedórájában.

Nem lesz egyszerű a Tottenham támadóinak, Heung-Min Szon és Lucas Moura dolga, mivel a Liverpool védelme kapta a legkevesebb gólt az angol bajnokságban. A hírek szerint Harry Kane bokasérülése már annyira rendbejött, hogy a kispadra le tud ülni, és szükség esetén bevethető.

A Tottenham mellett leginkább az szólhat,

hogy Pochettino a világon az egyik legjobban meccselő edző.

Az argentin képes meccs közben teljesen felforgatni a csapatát, egyik taktikáról és játékstílusról pillanatok alatt átváltani egy másikra, hogy ezzel a maga javára fordítsa az eredmény alakulását. Akár a Liverpool, akár a Tottenham nyeri meg a döntőt, a két edző valamelyikének ez lesz az első trófeája, amit a csapatával megnyer.

(Borítókép: Javier Barbancho/Reuters)