A 2014-es vb-döntőt megzavaró orosz barátnője rohant be a BL-döntőre

A szombat esti BL-döntő egyik legizgalmasabb pillanata az volt, amikor egy szőke nő tangásított fürdőruhában berohant a pályára.

Igaz a tévében csak pár másodpercig lehetett látni, de mivel utána ellaposodott a meccs, rengeteg fotót ki adtak a hölgyről, és el is vitte a show-t. A fürdőruháján lévő Vitaly Uncensored feliratból könnyű volt kideríteni, hogy a hölgy az orosz származású amerikai Youtube-er, Vitaly Zdorovetskiy barátnője, a VitalyzdTV csatornát együtt csinálják, és 9,9 millió követőjük van.

Népszerűségüket igen fontos témákra használják fel, az egyik legújabb videójukban például Dan Bilzeriannal testépítést végeznek, és megbeszélik a legújabb CBD-olaj trendeket, majd Vitaly ráveszi barátnőjét, hogy 30 ezer dollárért fusson nagyon gyorsan egy futópadon bikiniben.

A hölgyet Kinsey Wolanskinak hívják, ez itt az Instagramja, itt pedig még egy kép arról, ahogy leviszik a pályáról:

Barátja, Vitaly többek közt arról híres, hogy a 2014-es világbajnoki döntőre szaladt be, és meg is próbálta megcsókolni az egyik német játékost, Benedikt Höwedest, erről a Buzzfeed részletes beszámolóját itt olvashatják. Ez pedig az ominózus jelenet:

A második félidőben szaladt be a pályára, rövid kergetőzés után elkapták.

Vitaly azóta több meccsen is próbált feltűnést kelteni, például 2016-ban az NBA-döntőre Trump Sucks feliratú meztelen mellkassal rohant be, erről a 444 számolt be.

A fiatalember azóta szinte mindenhonnan ki van tiltva, talán ezért küldte maga helyett barátnőjét.