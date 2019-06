Letartóztattak négy brit szurkolót Madridban a BL-döntő előtt

A Wydad Casablanca játékosai a videóbíró miatt akadtak ki, a győzelmet az ellenfélnek írták be.

Négy brit állampolgárt tartóztattak le a szombati Liverpool-Tottenham Bajnokok Ligája-döntő előtt, míg néhány Tottenham-szurkoló arról posztolt a Twitteren, hogy a spanyol rendőrök ütlegelték. A feltöltött videón az látszik, hogy egy szurkoló lábait hátulról megüti egy rendőr egy Madrid belvárosában lévő bárban. A bejegyzés leírása szerint minden ok nélkül támadtak a Spurs szurkolóira. A bejegyzés nem sokkal azt követően jelent meg, hogy a spanyol rendőrség hírt adott az erőszakos viselkedésük miatt letartóztatott brit szurkolókról.

A péntek esti eseményekről szombati cikkében beszámoló Evening Standard szerint a hangulat ettől eltekintve igen békés a városban, ahol a rendőrség rendkívül határozott fellépést ígért az esemény előtt, illetve több ezer rendőrt vezényeltek át Madridba erősítésnek, köztük angolokat is.

Egyelőre azonban a péntek esti kisebb balhét leszámítva leginkább a túlzott hangoskodás megakadályozására korlátozódott az állomány tevékenysége, és erre is csak a csendesebb lakóövezetekben volt szükség. A hatóságok mégsem igazán nyugodtak, mivel több tízezer brit, főként angol szurkoló érkezett a városba, és rengetegen érkeznek még szombaton is folyamatosan, miközben a 16 ezer eladásra váró jegy az igényekhez képest kifejezetten kevés.

Ráadásul, akik nem jutnak be, azoknak nem is lesz olyan könnyű dolguk, ha egy hangulatos meccsnéző helyet keresnek. A városban a helyi vezetés, míg a stadion környékén a helyi hatóságok tiltották be a kivetítőket, a szurkolói zóna pedig, biztos, ami biztos alapon a döntő kezdete előtt bezár. Így ebben a közösségi formában Madridban nem élvezhető a BL-döntő.

Már Liverpool polgármestere is megpróbált beavatkozni a szurkolók érdekében, megkérve madridi kollégáját, hogy mutassák kivetítőkön a meccset. Később azt mondta, hogy a kapott tájékoztatás szerint az UEFA előírásai miatt született a döntés. Majd még később egy Tweetben hozzátette, hogy azt mondták neki, 14 000 bár és étterem lesz nyitva, ahol mutatják a döntőt.